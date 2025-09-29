Авторы The Lord of the Rings Online раздают бесплатный набор заданий

Разработчики The Lord of the Rings Online благодарят игроков за поддержку. С сегодняшнего дня и до 3 ноября 2025 года вы можете ввести специальный код через меню «Использовать код» в лавке ВКО внутри игры и получить множество наборов заданий бесплатно!
Код: EXPLOREOURWORLD (1/аккаунт, применение доступно до 3 ноября 2025 года)
Данный купон добавит для вашего аккаунта доступ к следующему контенту:
- Комплект заданий: Центральный Гондор
- Комплект заданий: Восточный Гондор
- Комплект заданий: Западный Гондор
- Комплект заданий: Старый Анориен
- Регион: Дальний Анориен
- Комплект заданий: Королевские пределы
- Комплект заданий: Битва при Черных Вратах
- Комплект заданий: Наследие Некроманта
- Комплект заданий: Где обитают драконы
- Комплект заданий: Долина Андуина
- Комплект заданий: Туманы Глухоманья
- Комплект заданий: Диколесье
- Дальнейшие приключения Бильбо Торбинса
- Комплект заданий: Кровь Азога
- Комплект заданий: Следопыты и развалины
- Комплект заданий: Дальний Шир
- Дальнейшие приключения Элладана и Элроира
- Комплект заданий: Мордор
- Комплект заданий: Минас Моргул
- Комплект заданий: Война за Три Вершины
- Комплект заданий: Судьба Гундабада
Кроме того, в Лавке ВКО проходит ограниченная по времени распродажа отдельных заданий из дополнений, до 3 ноября 2025 года вы сможете приобрести следующие наборы всего за 99 очков:
- Кластер инстансов: Возвращение в Карн Дум
- Комплект заданий: Возрожденный Гондор