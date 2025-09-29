ЧАТ ИГРЫ
The Lord of the Rings Online 24.04.2007
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
8.2 303 оценки

Авторы The Lord of the Rings Online раздают бесплатный набор заданий

Solstice Solstice

Разработчики The Lord of the Rings Online благодарят игроков за поддержку. С сегодняшнего дня и до 3 ноября 2025 года вы можете ввести специальный код через меню «Использовать код» в лавке ВКО внутри игры и получить множество наборов заданий бесплатно!

Код: EXPLOREOURWORLD (1/аккаунт, применение доступно до 3 ноября 2025 года)

Данный купон добавит для вашего аккаунта доступ к следующему контенту:

  • Комплект заданий: Центральный Гондор
  • Комплект заданий: Восточный Гондор
  • Комплект заданий: Западный Гондор
  • Комплект заданий: Старый Анориен
  • Регион: Дальний Анориен
  • Комплект заданий: Королевские пределы
  • Комплект заданий: Битва при Черных Вратах
  • Комплект заданий: Наследие Некроманта
  • Комплект заданий: Где обитают драконы
  • Комплект заданий: Долина Андуина
  • Комплект заданий: Туманы Глухоманья
  • Комплект заданий: Диколесье
  • Дальнейшие приключения Бильбо Торбинса
  • Комплект заданий: Кровь Азога
  • Комплект заданий: Следопыты и развалины
  • Комплект заданий: Дальний Шир
  • Дальнейшие приключения Элладана и Элроира
  • Комплект заданий: Мордор
  • Комплект заданий: Минас Моргул
  • Комплект заданий: Война за Три Вершины
  • Комплект заданий: Судьба Гундабада

Кроме того, в Лавке ВКО проходит ограниченная по времени распродажа отдельных заданий из дополнений, до 3 ноября 2025 года вы сможете приобрести следующие наборы всего за 99 очков:

  • Кластер инстансов: Возвращение в Карн Дум
  • Комплект заданий: Возрожденный Гондор
