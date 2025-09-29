Авторы The Lord of the Rings Online раздают бесплатный набор заданий

Разработчики The Lord of the Rings Online благодарят игроков за поддержку. С сегодняшнего дня и до 3 ноября 2025 года вы можете ввести специальный код через меню «Использовать код» в лавке ВКО внутри игры и получить множество наборов заданий бесплатно!

Код: EXPLOREOURWORLD (1/аккаунт, применение доступно до 3 ноября 2025 года)

Данный купон добавит для вашего аккаунта доступ к следующему контенту:

Комплект заданий: Центральный Гондор

Комплект заданий: Восточный Гондор

Комплект заданий: Западный Гондор

Комплект заданий: Старый Анориен

Регион: Дальний Анориен

Комплект заданий: Королевские пределы

Комплект заданий: Битва при Черных Вратах

Комплект заданий: Наследие Некроманта

Комплект заданий: Где обитают драконы

Комплект заданий: Долина Андуина

Комплект заданий: Туманы Глухоманья

Комплект заданий: Диколесье

Дальнейшие приключения Бильбо Торбинса

Комплект заданий: Кровь Азога

Комплект заданий: Следопыты и развалины

Комплект заданий: Дальний Шир

Дальнейшие приключения Элладана и Элроира

Комплект заданий: Мордор

Комплект заданий: Минас Моргул

Комплект заданий: Война за Три Вершины

Комплект заданий: Судьба Гундабада

Кроме того, в Лавке ВКО проходит ограниченная по времени распродажа отдельных заданий из дополнений, до 3 ноября 2025 года вы сможете приобрести следующие наборы всего за 99 очков: