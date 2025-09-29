Для The Lord of the Rings Online анонсировано крупное дополнение "Королевства Харада"

Разработчики The Lord of the Rings Online предлагают игрокам исследовать новые земли на юго-востоке Средиземья.
На днях разработчики анонсировали новое дополнение под названием "Королевства Харада", в
котором игроки смогут исследовать новые земли Харада, примкнуть к новым альянсам и раскрыть множество новых историй. Кроме того, разработчики сообщили, что специально для этого дополнения они записали более 2,300 новых диалогов для жителей Харада.
Чего еще ожидать в этом дополнении:
- Более 400 новых квестов;
- Новая область "Сердце Харада" с четырьмя крупными локациями;
- Продолжение эпической линии «Песня волн и ветра»;
- Новые альянсы, инстансы и рейд;
- Максимальный уровень персонажа повысится до 160.
Также была объявлена стоимость предзаказа:
- Standard Edition - 40$ (доступ к дополнению и буст вашего персонажа до 150 уровня);
- Collector's Edition - 80$; (доступ к дополнению, буст персонажа и косметика);
- Ultimate Fan Bundle - 130$. (доступ к дополнению, буст персонажа и очень много косметики);
Больше подробностей о предзаказе вы можете узнать на официальном сайте игры.
Дата выхода дополнения намечена на 3 декабря 2025 года.
Как же игре не хватает Ремейка или Ремастера. Вроде не бедная франшиза.
Согласен! Ее бы выкупить, пересадить на 5 движок, позвать всех старичков из Близзард сделать норм пвп систему как в 3.3.5 и все.
И у половины игра не пойдет или будет лагать + куча багов и фанаты разойдутся.
Так же, как warhammer online, сесть небольшое сообщество и оно поддерживает проект.
Не бедная, но принадлежит до крайности жадным пидoрасам.
Легальный способ добавить в игру негров.