Для The Lord of the Rings Online анонсировано крупное дополнение "Королевства Харада"

Разработчики The Lord of the Rings Online предлагают игрокам исследовать новые земли на юго-востоке Средиземья.

На днях разработчики анонсировали новое дополнение под названием "Королевства Харада", в

котором игроки смогут исследовать новые земли Харада, примкнуть к новым альянсам и раскрыть множество новых историй. Кроме того, разработчики сообщили, что специально для этого дополнения они записали более 2,300 новых диалогов для жителей Харада.

Чего еще ожидать в этом дополнении:

Более 400 новых квестов;

Новая область "Сердце Харада" с четырьмя крупными локациями;

Продолжение эпической линии «Песня волн и ветра»;

Новые альянсы, инстансы и рейд;

Максимальный уровень персонажа повысится до 160.

Также была объявлена стоимость предзаказа:

Standard Edition - 40$ (доступ к дополнению и буст вашего персонажа до 150 уровня);

Collector's Edition - 80$; (доступ к дополнению, буст персонажа и косметика);

Ultimate Fan Bundle - 130$. (доступ к дополнению, буст персонажа и очень много косметики);

Больше подробностей о предзаказе вы можете узнать на официальном сайте игры.

Дата выхода дополнения намечена на 3 декабря 2025 года.