Для The Lord of the Rings Online открыт предзаказ дополнения "Волки Мордора"

Команда разработчиков The Lord of the Rings Online открыла предзаказ дополнения «Волки Мордора», релиз которого запланирован на осень 2026 года. Был опубликован трейлер предзаказа с демонстрацией новинок дополнения.

Подробности предзаказа:

Стандартное издание (40$) - доступ к дополнению, групповому контенту (инстансы и новый рейд), стандартный набор «Соседей» и тутил «Охотник на оборотней».

Коллекционное издание (80$) - доступ к дополнению, групповому контенту, коллекционный набор «Соседей», два новых маунта, комплект доспехов и титул «Бесстрашный».

Ультимативное издание (130$) - все бонусы предыдущих изданий + максимальный набор «Соседей», комплект доспехов «Охотник на оборотней», маунт «Охотник на оборотней», питомец «Шрам», Аура оружия «Охотник на оборотней», дополнительное место в общем хранилище, внешний вид для режима PvMP, Серьга «Охотник на оборотней» (бонус к опыту до 160-го уровня) и много другой косметики.

Примечание: Игроки, предпочитающие купить дополнение за внутриигровую валюту, смогут приобрести его в апреле 2027 года за 2995 LP.

Сюжет дополнения расскажет историю о том, кем был Саурон до того, как стал Властелином Колец, когда он был известен как «Владыка Волков» (или Повелитель Оборотней). Игроков ожидает новый регион для исследования на северо-востоке Мордора с тремя новыми зонами, новая система прокачки «Инстинкты выживания», система «Соседей» для домов игроков, новые данжи, новый рейд и новые враги.

Больше подробностей вы можете найти на официальном сайте игры.