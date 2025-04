Для The Lord of the Rings Online установлено обновление "Корона Хамата"

Вчера разработчики The Lord of the Rings Online установили обновление под порядковым номером 44, которое получило подзаголовок «Корона Хамата». Ниже содержится основная информация об обновлении, а больше вы можете узнать из патч-ноута на официальном сайте игры.

В игре появился квест-пак, разблокирующий новые квесты в Долине Икорбан, 10 миссий и инстанс на 6 человек Дун Шума (будет открыт 7 мая). Среди прочих изменений — обновление фестиваля празднования Годовщины и магазинчика Лалии, введение новой валюты для домов, упрощение набора репутации для твинков VIP-игроков, переработка ивента для лесорубов, обновление контента 60-65 уровня для легендарных серверов, а также различные мелкие исправления.