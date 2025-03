Для The Lord of the Rings Online установлено обновление "Тайны Утуг-Бура"

Разработчики The Lord of the Rings Online продолжают поддерживать игру регулярными обновлениями и на днях сообщили о том, что на живых серверах доступен апдейт 43 с подзаголовоком «Тайны Утуг-Бура».

Внутреннее святилище Утуг-Бура открывает свои врата, темные силы собираются вместе, близится к завершению ритуал, который может навсегда изменить Средиземье. Только те, кто обладает мужеством, могут противостоять Азагату и тому, кто стоит за ним. Сможете ли вы принять вызов, пока не стало слишком поздно?

В игре появится новый рейд Храм Утуг-бура (Temple of Utug-bûr), хобби орнитология будет расширена на регионы 51-75 уровней. Среди прочих изменений — открытие 13-го сезона дорожки легендарных наград, повышение капа уровня легендарок до 530, обновление панели деяний, обновление хоббичьих подарков, небольшие правки классов и исправления ошибок.

C полным патч-ноутом вы може ознакомится на официальном сайте игры (тут на русском).