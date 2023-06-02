The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar 24.04.2007
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Для The Lord of the Rings Online вышло обновление "Обновлённый Гондор"

Solstice
Новости

31 мая вышло обновление 36 с подзаголовком «Обновлённый Гондор».

В игре появилась восточная часть локации Королевский Гондор (King's Gondor), которая представляет собой послевоенные версии уже знакомых локаций Лоссарнах и Лебеннин, а также стартовала новая эпическая сюжетная линия «Песнь волн и ветра» (The Song of Waves and Wind). С легендарных серверов на основные перекочевала система повышения уровня сложности локаций — с небольшими изменениями и новыми наградами.

Среди прочих важных изменений — расширение системы погружений (теперь доступны инстансы Аннуминаса и Великого могильника), лёгкая правка классов, добавление рецептов для крафта эссенций, небольшие изменения в наградах погружений, баланс PvMP, исправление багов.

С полным патч-ноутом вы можете ознакомится на официальном сайте игры (на английском).

Релизы Обновления
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