Для The Lord of the Rings Online вышло обновление "Обновлённый Гондор"

31 мая вышло обновление 36 с подзаголовком «Обновлённый Гондор».



В игре появилась восточная часть локации Королевский Гондор (King's Gondor), которая представляет собой послевоенные версии уже знакомых локаций Лоссарнах и Лебеннин, а также стартовала новая эпическая сюжетная линия «Песнь волн и ветра» (The Song of Waves and Wind). С легендарных серверов на основные перекочевала система повышения уровня сложности локаций — с небольшими изменениями и новыми наградами.



Среди прочих важных изменений — расширение системы погружений (теперь доступны инстансы Аннуминаса и Великого могильника), лёгкая правка классов, добавление рецептов для крафта эссенций, небольшие изменения в наградах погружений, баланс PvMP, исправление багов.

С полным патч-ноутом вы можете ознакомится на официальном сайте игры (на английском).