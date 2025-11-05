"Настоящий фанат Толкина": игрок Lord of the Rings Online детально воссоздал путешествие Фродо к Роковой горе

Один из игроков Lord of the Rings Online внезапно решил воссоздать все события из самого известного фэнтезийного произведения Джона Р. Р. Толкина. Он опубликовал десятитичасовое видео, в котором в точности повторил путь Фродо Бэггинса из Шира к Роковой горе. На создание ролика, опубликованного на канале Emulated Vintage Gaming, ушло пять месяцев — с тщательным планированием маршрута, сверкой с книгами и внимательным подбором деталей включая трилогию фильмов "Властелин колец".

Автор проекта признался, что идея родилась из стремления к «полному погружению» в мир Толкина. Исследуя игровой мир, он заметил, насколько точно разработчики передали атмосферу Средиземья, и решил проверить, можно ли пошагово пройти весь путь, описанный в книгах. Для этого он создал нового персонажа, отключил интерфейс и шел исключительно пешком, лишь изредка используя верховых животных — строго в тех местах, где это делал сам Фродо.

Особое внимание автор уделил точности. Сначала он разведывал местность другим персонажем, сверял её с описаниями в «Братстве Кольца», отмечал важные ориентиры, а затем записывал прохождение с первого дубля. Даже внутриигровые уведомления вроде «Открыта новая область» сохранились в видео, чтобы подчеркнуть подлинность путешествия.

Интересно, что в финале ролика камера переключается на Голлума — это оказалось возможным благодаря внутриигровой миссии, где игрок временно управляет другим персонажем. По словам автора, этот момент «идеально заполнил недостающий фрагмент истории».

Видео уже называют уникальной демонстрацией того, насколько точно Lord of the Rings Online передает дух произведений Толкина. Автор планирует продолжить серию и воссоздать приключения других героев — Гэндальфа, Арагорна, Мерри и Пиппина — охватывающие Рохан, Хельмову Падь и Минас-Тирит.