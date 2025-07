Опубликовано письмо продюсера с планами The Lord of the Rings Online на третий квартал 2025 года

В ближайшем будущем игроков The Lord of the Rings Online ждёт Обновление 45, в котором ожидаются изменения PvMP, расширение хобби орнитологии, ревамп охотников и взломщиков. Обновление рыбалки из-за возникших проблем откладывается до Обновления 47, которое запланировано на начало 2026; в игру добавят возможность расставлять ловушки на рыбу.

Многострадальное обновление содружеств начнётся где-то между Обновлением 45 и осенним дополнением; первое, что планируют добавить, это календарь событий внутри содружества. В планах разработчиков также добавление Свитка улучшения узора за угли (то есть можно будет поднимать редкость узора с фиолетового до голубого и т.п.).

Дополнение, запланированное на осень, пока официально не объявлено, но нас ждёт повышение максимального уровня до 160, четыре новых локации, продолжение эпической линии «Песнь волн и ветра», кластер инстансов, рейд и миссии.