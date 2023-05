Разработчики LotR Online успокоили фанатов за судьбу игры, из-за грядущего конкурента от Amazon ©

Amazon Games недавно анонсировала - в очередной раз - MMO-игру в мире "Властелина колец". Она еще находится только на стадии прототипа, но разработчики уже гарантируют, что она будет поддерживаться по крайней мере в течение десятилетия.



Десять лет поддержки - впечатляющий план, хотя это меньше, чем шестнадцать лет, прошедших с момента выхода The Lord of the Rings Online - первой MMORPG во вселенной, созданной Дж.Р.Р. Толкином, у которой есть преданные поклонники и которая развивается по сей день.



Однако в связи с предстоящей конкуренцией со стороны Amazon, фанаты начали поднимать закономерный вопрос: "Что дальше для нашей теперь уже возрастной MMO?". Разработчики решили успокоить настроение, написав сообщение на официальном форуме LotRO:

За последние несколько дней мы получили множество сообщений от взволнованных и обеспокоенных членов сообщества о новой MMO во вселенной Толкина от Amazon Games.



Некоторые спрашивали, что это значит для The Lords of the Rings Online. Мы хотели бы проинформировать всех членов сообщества и заверить их, что LotRO никуда не исчезнет!



Как и вы, мы и наши партнеры из Middle-earth Enterprises являемся большими поклонниками LotRO. Она любима, ей шестнадцать лет, она вечно свежа. LotRO - такой же долгожитель, как энты, эльфы и гномы; а мы, простые смертные, являемся распорядителями LOTRO и ее сообщества. Standing Stone [студия-разработчик] намерена развивать и поддерживать это сообщество. Дорога вдаль и вдаль идёт...