Разработчики The Lord of the Rings Online благодарят игроков за поддержку и раздают подарки

Несколько недель назад разработчики The Lord of the Rings Online открыли несколько свежих серверов в Европе и Америке с поддержкой 64-битных технологий, которые отличаются от обычных повышенным быстродействием и большей вместимостью игроков. Запуски серверов прошлы не без технических проблем, потому разработчики решили раздать игрокам подарки.

Мы хотим поблагодарить вас за терпение и поддержку во время открытия 64-битных серверов и переноса персонажей. Нам еще предстоит проделать определенную работу, включая открытие трансферов из ранее закрытых миров на новые 64-битные серверы, открытие еженедельных трансферов между различными мирами и открытие четвертого 64-битного сервера, расположенного в Соединенных Штатах. Однако мы хотим поблагодарить вас за терпение и предложить всем игрокам следующее:

50 мифриловых монет

Малый эликсир добродетели (2500 опыта добродетелей)

Коробка со скакуном на выбор

Набор универсальных ремесленных материалов * 20

Черный стальной ключ * 5

Игроки могут получить этот подарок до 18 мая 2025 года. Чтобы получить подарок, используйте код THANKYOU2025 в поле «Redeem Code» в Лавке ВКО внутри игры. Этот код можно использовать один раз на аккаунт. Пожалуйста, убедитесь, что применяете этот подарок на нужном персонаже.