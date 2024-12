Разработчики The Lord of the Rings Online опубликовали дорожную карту на 2025 год

Разработчики The Lord of the Rings Online опубликовали планы по выпуску нового контента на 2025 год.

В первом квартале 2025 года игроков ждёт открытие бесплатных 64-битных серверов в Европе и Северной Америке с возможностью трансфера, новый рейд с шестью боссами, обновление панели деяний, исправление багов и расширение географии хобби-орнитологии.

В феврале появится более подробная информация об остальных кварталах, но пока планы такие: во втором квартале игроков ждёт контент-пак, инстанс и рейд, в третьем квартале — оптимизационное обновление, а в четвёртом квартале — новое дополнение с повышением максимального уровня персонажа.