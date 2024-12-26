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The Lord of the Rings Online 24.04.2007
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
8.2 290 оценок

Разработчики The Lord of the Rings Online опубликовали дорожную карту на 2025 год

Solstice
Новости

Разработчики The Lord of the Rings Online опубликовали планы по выпуску нового контента на 2025 год.

В первом квартале 2025 года игроков ждёт открытие бесплатных 64-битных серверов в Европе и Северной Америке с возможностью трансфера, новый рейд с шестью боссами, обновление панели деяний, исправление багов и расширение географии хобби-орнитологии.

В феврале появится более подробная информация об остальных кварталах, но пока планы такие: во втором квартале игроков ждёт контент-пак, инстанс и рейд, в третьем квартале — оптимизационное обновление, а в четвёртом квартале — новое дополнение с повышением максимального уровня персонажа.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JKarter

Графику бы улучшили и интерфейс.

2
Nodas

Что они там все выпускают ? Сага о кольце ведь закончилась

2