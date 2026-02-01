Разработчики The Lord of the Rings Online опубликовали дорожную карту на 2026 год

Опубликовано письмо продюсера с планами The Lord of the Rings Online на первую половину 2026 года. Дорожная карта даёт представление о первых двух крупных релизах в первом и втором кварталах 2026 года.

В ближайшее время игроков ждёт Обновление 46.1 с новыми инстансами, репутационными наградами и мелкими правками. Возможно, в обновление войдут первые новшества в области скалирования интерфейса.

На февраль запланировано обновление 47 под названием Folly of Kings. В нём ожидаются новые ежедневки, миссии и рейд, а также баланс классов, улучшения весеннего фестиваля и прочие полезные изменения.

Во втором квартале 2026 года игроков ждёт обновление 48 под названием A Glorious Hunt. Появится квест-пак с новой локацией и инстансом на 6 игроков, а также будут открыты новые эльфийские поселения в Ривенделле.

Общий план разработчиков на этот год — продолжать улучшать игру, расширить работу по обновлению содружеств и, что давно ожидается игроками, вернуть фокус сюжета обратно в северные земли.