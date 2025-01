Разработчики The Lord of the Rings Online поделись подробностями о новых 64-битных серверах и трансферах

На прошлой неделе разработчики The Lord of the Rings Online провели стрим, на котором исполнительный продюсер Severlin поделился информацией о новых серверах. Выписали наиболее важные моменты из этого стрима.

В первом квартале 2025 года будут запущены четыре 64-битных сервера: стандартные — Glamdring (Америка) и Orcrist (Европа), и ролевые — Peregrin (Америка) и Meriadoc (Европа).

Будет открыт свободный трансфер, чтобы стимулировать игроков переходить на оптимизированные сервера и постепенно проводить ревизию старых (с осени возможны слияния и закрытия некоторых наиболее пустующих 32-битных серверов).

Новые серверы являются результатом двух с половиной лет работы и предлагают улучшения в хранении, производительности и кэшировании.

Новые серверы могут вместить больше игроков, поскольку система мастер-сервер работает более эффективно.

Свежие серверы предназначены для того, чтобы предоставить всем игрокам равные шансы на получение имен и ресурсов.

Разработчики хотят объединить игроков на меньшем количестве серверов, чтобы создать более активное сообщество.

Персонажам не потребуется строгое ролевое имя. Правила использования имен по-прежнему будут такими же, как и в настоящее время.

Дополнительные возможности: новые языковые каналы (например, немецкий, французский) и серверы Discord с языковыми опциями.

Так что в скором времени игроков ожидают более оптимизированные и плотно населённые сервера, а также множество освобождённых имён персонажей.