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The Lord of the Rings Online 24.04.2007
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
8.3 294 оценки

Разработчики The Lord of the Rings Online поделись подробностями о новых 64-битных серверах и трансферах

Solstice
Новости

На прошлой неделе разработчики The Lord of the Rings Online провели стрим, на котором исполнительный продюсер Severlin поделился информацией о новых серверах. Выписали наиболее важные моменты из этого стрима.

  • В первом квартале 2025 года будут запущены четыре 64-битных сервера: стандартные — Glamdring (Америка) и Orcrist (Европа), и ролевые — Peregrin (Америка) и Meriadoc (Европа).
  • Будет открыт свободный трансфер, чтобы стимулировать игроков переходить на оптимизированные сервера и постепенно проводить ревизию старых (с осени возможны слияния и закрытия некоторых наиболее пустующих 32-битных серверов).
  • Новые серверы являются результатом двух с половиной лет работы и предлагают улучшения в хранении, производительности и кэшировании.
  • Новые серверы могут вместить больше игроков, поскольку система мастер-сервер работает более эффективно.
  • Свежие серверы предназначены для того, чтобы предоставить всем игрокам равные шансы на получение имен и ресурсов.
  • Разработчики хотят объединить игроков на меньшем количестве серверов, чтобы создать более активное сообщество.
  • Персонажам не потребуется строгое ролевое имя. Правила использования имен по-прежнему будут такими же, как и в настоящее время.
  • Дополнительные возможности: новые языковые каналы (например, немецкий, французский) и серверы Discord с языковыми опциями.

Так что в скором времени игроков ожидают более оптимизированные и плотно населённые сервера, а также множество освобождённых имён персонажей.

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