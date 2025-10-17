Разработчики The Lord of the Rings Online возобновили трансфер со старых серверов на новые 64-битные серверы

В начале этого года студия Standing Stone Games, разработчики The Lord of the Rings Online, отказались от поддержки 32-битных серверов в пользу новых 64 битных серверов, которые отличаются от старых повышенным быстродействием и большей вместимостью игроков.

После нескольких месяцев периода миграции, 31 августа 2025 года студия Standing Stone Games официально объявила о закрытии своих 32-битных серверов. Те игроки лотро LOTRO, которые узнали об этом слишком поздно, не успели перенести своих персонажей на новые 64-битные серверы и были очень огорчены.

На днях студия решила пойти навстречу игрокам и восстановила данные. Новый трансфер будет доступен как минимум до 1 октября 2027 года, но лучше с этим не затягивайте. Кроме того, до 4 ноября доступен ограниченный бесплатный трансфер между 64-битными серверами (Orcrist, Meriadoc, Grond, Peregrin и Sting).

Напоминаем вам, что недавно разработчики презентовали новое дополнение под названием "Королевства Харада", релиз которого состоится 3 декабря 2025 года. Также разработчики раздают бесплатный набор заданий до 3 ноября. Подробности читайте ниже.