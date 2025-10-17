Разработчики The Lord of the Rings Online возобновили трансфер со старых серверов на новые 64-битные серверы

В начале этого года студия Standing Stone Games, разработчики The Lord of the Rings Online, отказались от поддержки 32-битных серверов в пользу новых 64 битных серверов, которые отличаются от старых повышенным быстродействием и большей вместимостью игроков.
После нескольких месяцев периода миграции, 31 августа 2025 года студия Standing Stone Games официально объявила о закрытии своих 32-битных серверов. Те игроки лотро LOTRO, которые узнали об этом слишком поздно, не успели перенести своих персонажей на новые 64-битные серверы и были очень огорчены.
На днях студия решила пойти навстречу игрокам и восстановила данные. Новый трансфер будет доступен как минимум до 1 октября 2027 года, но лучше с этим не затягивайте. Кроме того, до 4 ноября доступен ограниченный бесплатный трансфер между 64-битными серверами (Orcrist, Meriadoc, Grond, Peregrin и Sting).
Напоминаем вам, что недавно разработчики презентовали новое дополнение под названием "Королевства Харада", релиз которого состоится 3 декабря 2025 года. Также разработчики раздают бесплатный набор заданий до 3 ноября. Подробности читайте ниже.
а как без русского то играть?
Есть русификатор - "лотро наследие" (так прям в гугле и пишешь). Примерно 90% текста переведено.
скачай в инете типа лаунчер - Наследие, и будет тебе счастье, а мне к сожалению уже безразлично!
Игре не хватает ремейка, как и вархамеру онлайн.
Никто не будет делать ремейк мморпг, которая держится на старых фанатах.
Так может новая обёртка, добавит и новых. Ну а так да согласен с тобой.
Я недавно пробовал поиграть, но понял что в 2к25м в такое играть уже не хочется