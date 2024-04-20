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The Lord of the Rings Online 24.04.2007
Ролевая, Мультиплеер, MMO
8.2 282 оценки

The Lord of the Rings Online отмечает 17-ю годовщину

Solstice
Новости

The Lord of the Rings Online празднует 17 годовщину! Спасибо ВАМ за то, что это стало возможным.

В этом году празднование годовщины пройдет с 10 утра по восточному времени (17 часов по мск) 18 апреля до 3 утра по восточному времени (10 часов по мск) 6 мая.

Подарки на 17 годовщину!

Для игроков, получивших ранее коробку 16 годовщины, доступен подарок 17 годовщины! Получить его можно с 10 утра по восточному времени (17 часов по мск) 18 апреля и до 3 утра по восточному времени (10 часов по мск) 1 апреля 2025 года!

Свободные народы (Премиум и VIP-подписчики) в коробке 17 годовщины получат:

  • Фейерверк таверны «Зеленый дракон»
  • Рамку 17 годовщины
  • Прозвище «Весельчак»

Игроки-монстры (Премиум и VIP-подписчики) в коробке 17 годовщины получат:

  • Фейерверк «Круговорот победы»
  • Рамку 17 годовщины
  • Фолианты +5% к атаке (5 штук)
  • Прозвище «Убийственная радость»

При входе в игру в это время все игроки получат подарочную коробку годовщины, соответствующую подходящему году.

Новые награды праздника годовщины!

Обмен у торговцев годовщины:

  • Шляпа трактира «Зеленый дракон»
  • Костюм трактира «Зеленый дракон»
  • Скакун трактира «Зеленый дракон» — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты
  • Чепрак трактира «Зеленый дракон»
  • Недоуздок трактира «Зеленый дракон»
  • Стойка трактира «Зеленый дракон»
  • Бочка трактира «Зеленый дракон»
  • Наряд трактира «Зеленый дракон» — передаваемый подарок
  • Рукопись о коричневом хомячке — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты
  • Внешний вид для боевого скакуна трактира «Зеленый дракон»

Праздничный обмен годовщины:

  • Рукопись о веселом хомяке — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты
  • Пивная кружка трактира «Зеленый дракон»

Обмен за стальные жетоны для Свободных народов:

  • Фейерверк трактира «Зеленый дракон» — потребляемый

Обмен за стальные жетоны для игроков-монстров:

  • Фейерверк «Круговорот победы» — потребляемый
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Avtor-avtora

даже и не знал что такая была ))

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