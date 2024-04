The Lord of the Rings Online отмечает 17-ю годовщину

The Lord of the Rings Online празднует 17 годовщину! Спасибо ВАМ за то, что это стало возможным.

В этом году празднование годовщины пройдет с 10 утра по восточному времени (17 часов по мск) 18 апреля до 3 утра по восточному времени (10 часов по мск) 6 мая.

Подарки на 17 годовщину!

Для игроков, получивших ранее коробку 16 годовщины, доступен подарок 17 годовщины! Получить его можно с 10 утра по восточному времени (17 часов по мск) 18 апреля и до 3 утра по восточному времени (10 часов по мск) 1 апреля 2025 года!

Свободные народы (Премиум и VIP-подписчики) в коробке 17 годовщины получат:

Фейерверк таверны «Зеленый дракон»

Рамку 17 годовщины

Прозвище «Весельчак»

Игроки-монстры (Премиум и VIP-подписчики) в коробке 17 годовщины получат:

Фейерверк «Круговорот победы»

Рамку 17 годовщины

Фолианты +5% к атаке (5 штук)

Прозвище «Убийственная радость»

При входе в игру в это время все игроки получат подарочную коробку годовщины, соответствующую подходящему году.

Новые награды праздника годовщины!

Обмен у торговцев годовщины:

Шляпа трактира «Зеленый дракон»

Костюм трактира «Зеленый дракон»

Скакун трактира «Зеленый дракон» — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты

Чепрак трактира «Зеленый дракон»

Недоуздок трактира «Зеленый дракон»

Стойка трактира «Зеленый дракон»

Бочка трактира «Зеленый дракон»

Наряд трактира «Зеленый дракон» — передаваемый подарок

Рукопись о коричневом хомячке — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты

Внешний вид для боевого скакуна трактира «Зеленый дракон»

Праздничный обмен годовщины:

Рукопись о веселом хомяке — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты

Пивная кружка трактира «Зеленый дракон»

Обмен за стальные жетоны для Свободных народов:

Фейерверк трактира «Зеленый дракон» — потребляемый

Обмен за стальные жетоны для игроков-монстров: