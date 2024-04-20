The Lord of the Rings Online отмечает 17-ю годовщину

The Lord of the Rings Online празднует 17 годовщину! Спасибо ВАМ за то, что это стало возможным.
В этом году празднование годовщины пройдет с 10 утра по восточному времени (17 часов по мск) 18 апреля до 3 утра по восточному времени (10 часов по мск) 6 мая.
Подарки на 17 годовщину!
Для игроков, получивших ранее коробку 16 годовщины, доступен подарок 17 годовщины! Получить его можно с 10 утра по восточному времени (17 часов по мск) 18 апреля и до 3 утра по восточному времени (10 часов по мск) 1 апреля 2025 года!
Свободные народы (Премиум и VIP-подписчики) в коробке 17 годовщины получат:
- Фейерверк таверны «Зеленый дракон»
- Рамку 17 годовщины
- Прозвище «Весельчак»
Игроки-монстры (Премиум и VIP-подписчики) в коробке 17 годовщины получат:
- Фейерверк «Круговорот победы»
- Рамку 17 годовщины
- Фолианты +5% к атаке (5 штук)
- Прозвище «Убийственная радость»
При входе в игру в это время все игроки получат подарочную коробку годовщины, соответствующую подходящему году.
Новые награды праздника годовщины!
Обмен у торговцев годовщины:
- Шляпа трактира «Зеленый дракон»
- Костюм трактира «Зеленый дракон»
- Скакун трактира «Зеленый дракон» — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты
- Чепрак трактира «Зеленый дракон»
- Недоуздок трактира «Зеленый дракон»
- Стойка трактира «Зеленый дракон»
- Бочка трактира «Зеленый дракон»
- Наряд трактира «Зеленый дракон» — передаваемый подарок
- Рукопись о коричневом хомячке — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты
- Внешний вид для боевого скакуна трактира «Зеленый дракон»
Праздничный обмен годовщины:
- Рукопись о веселом хомяке — обмен за жетоны фестиваля и мифриловые монеты
- Пивная кружка трактира «Зеленый дракон»
Обмен за стальные жетоны для Свободных народов:
- Фейерверк трактира «Зеленый дракон» — потребляемый
Обмен за стальные жетоны для игроков-монстров:
- Фейерверк «Круговорот победы» — потребляемый
даже и не знал что такая была ))