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The Lord of the Rings Online 24.04.2007
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
8.2 299 оценок

The Lord of the Rings Online отмечает 18-ю годовщину

Solstice Solstice

«Властелину Колец Онлайн» исполняется 18 лет! Спасибо ВАМ за то, что помогли сделать это возможным.

В этом году празднование начнется в 10:00 по восточному времени (17 часов по мск) 24 апреля и продлится до 3:00 по восточному времени (10 часов по мск) 12 мая. Узнайте больше о юбилейном мероприятии в путеводителе на LOTRO.com.

Если вы ранее получали подарочную коробку 17 года, то теперь вы сможете получить подарок 18 годовщины! Подарочная коробка может быть получена игроками с 17 часов по московскому времени 24 апреля 2025 года до 10 утра по московскому времени 1 апреля 2026 года при входе в игру.

Для Свободных народов

  • Фейерверк «Пекарский восторг»
  • Рамка 18 годовщины
  • Прозвище «Творец удачи»

Для игроков-монстров

  • Фейерверк похитителя удачи
  • Рамка 18 годовщины
  • Фолиант +5% атаки — 5 штук
  • Прозвище «Похититель удачи»

Все игроки получат подарочную коробку в зависимости от того, коробку какого года они получали до этого.

Новые награды в рамках празднования годовщины!

Вот новые награды в рамках празднования годовщины на 2025 год.

Теперь на фестивале можно обменять:

  • Рукопись о малыше пекарского восторга
  • Скакун пекарского восторга
  • Обувь пекарского восторга
  • Шляпа пекарского восторга
  • Куртка и брюки пекарского восторга
  • Одежда пекарского восторга — подарочная коробка
  • Знамя пекарского восторга
  • Обеденные стол пекарского восторга
  • Обеденный стул пекарского восторга

На празднике Годовщины можно получить:

  • Церемониальный посох искателя
  • Церемониальное боевое копье
  • Церемониальный кинжал из кабаньего зуба
  • Церемониальный меч гор
  • Церемониальный лук холмов
  • Церемониальная алебарда
  • Церемониальный большой рунный молот

За стальные жетоны можно обменять:

  • Фейерверк «Пекарский восторг» — расходуемый
  • Фейерверк похитителя удачи — расходуемые

Вышло обновление 44!

Долине Икорбан угрожает новое зло. Узнайте историю Мизади, Шары из Возрожденного Хамата, которая сражается за свой народ и пытается установить мир в Шагане. Новый комплект заданий доступен и бесплатен для VIP-подписчиков! «Корона Хамата» открывает 50 заданий, 10 новых миссий, инстанс на 6 игроков (откроется 7 мая) для персонажей 150 уровня, а также многое другое. Исследуйте долину Икорбан и сразитесь за корону Хамата!

Для The Lord of the Rings Online установлено обновление "Корона Хамата"

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