The Lord of the Rings Online отмечает 18-ю годовщину

«Властелину Колец Онлайн» исполняется 18 лет! Спасибо ВАМ за то, что помогли сделать это возможным.

В этом году празднование начнется в 10:00 по восточному времени (17 часов по мск) 24 апреля и продлится до 3:00 по восточному времени (10 часов по мск) 12 мая. Узнайте больше о юбилейном мероприятии в путеводителе на LOTRO.com.

Если вы ранее получали подарочную коробку 17 года, то теперь вы сможете получить подарок 18 годовщины! Подарочная коробка может быть получена игроками с 17 часов по московскому времени 24 апреля 2025 года до 10 утра по московскому времени 1 апреля 2026 года при входе в игру.

Для Свободных народов

Фейерверк «Пекарский восторг»

Рамка 18 годовщины

Прозвище «Творец удачи»

Для игроков-монстров

Фейерверк похитителя удачи

Рамка 18 годовщины

Фолиант +5% атаки — 5 штук

Прозвище «Похититель удачи»

Все игроки получат подарочную коробку в зависимости от того, коробку какого года они получали до этого.

Новые награды в рамках празднования годовщины!

Вот новые награды в рамках празднования годовщины на 2025 год.

Теперь на фестивале можно обменять:

Рукопись о малыше пекарского восторга

Скакун пекарского восторга

Обувь пекарского восторга

Шляпа пекарского восторга

Куртка и брюки пекарского восторга

Одежда пекарского восторга — подарочная коробка

Знамя пекарского восторга

Обеденные стол пекарского восторга

Обеденный стул пекарского восторга

На празднике Годовщины можно получить:

Церемониальный посох искателя

Церемониальное боевое копье

Церемониальный кинжал из кабаньего зуба

Церемониальный меч гор

Церемониальный лук холмов

Церемониальная алебарда

Церемониальный большой рунный молот

За стальные жетоны можно обменять:

Фейерверк «Пекарский восторг» — расходуемый

Фейерверк похитителя удачи — расходуемые

Вышло обновление 44!

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