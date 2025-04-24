The Lord of the Rings Online отмечает 18-ю годовщину

«Властелину Колец Онлайн» исполняется 18 лет! Спасибо ВАМ за то, что помогли сделать это возможным.
В этом году празднование начнется в 10:00 по восточному времени (17 часов по мск) 24 апреля и продлится до 3:00 по восточному времени (10 часов по мск) 12 мая. Узнайте больше о юбилейном мероприятии в путеводителе на LOTRO.com.
Если вы ранее получали подарочную коробку 17 года, то теперь вы сможете получить подарок 18 годовщины! Подарочная коробка может быть получена игроками с 17 часов по московскому времени 24 апреля 2025 года до 10 утра по московскому времени 1 апреля 2026 года при входе в игру.
Для Свободных народов
- Фейерверк «Пекарский восторг»
- Рамка 18 годовщины
- Прозвище «Творец удачи»
Для игроков-монстров
- Фейерверк похитителя удачи
- Рамка 18 годовщины
- Фолиант +5% атаки — 5 штук
- Прозвище «Похититель удачи»
Все игроки получат подарочную коробку в зависимости от того, коробку какого года они получали до этого.
Новые награды в рамках празднования годовщины!
Вот новые награды в рамках празднования годовщины на 2025 год.
Теперь на фестивале можно обменять:
- Рукопись о малыше пекарского восторга
- Скакун пекарского восторга
- Обувь пекарского восторга
- Шляпа пекарского восторга
- Куртка и брюки пекарского восторга
- Одежда пекарского восторга — подарочная коробка
- Знамя пекарского восторга
- Обеденные стол пекарского восторга
- Обеденный стул пекарского восторга
На празднике Годовщины можно получить:
- Церемониальный посох искателя
- Церемониальное боевое копье
- Церемониальный кинжал из кабаньего зуба
- Церемониальный меч гор
- Церемониальный лук холмов
- Церемониальная алебарда
- Церемониальный большой рунный молот
За стальные жетоны можно обменять:
- Фейерверк «Пекарский восторг» — расходуемый
- Фейерверк похитителя удачи — расходуемые
Вышло обновление 44!
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