The Lord of the Rings Online перенесла The Wolves of Mordor - мрачное дополнение теперь выйдет 28 октября

Разработчики The Lord of the Rings Online скорректировали планы по выпуску крупного дополнения The Wolves of Mordor. Изначально команда ориентировалась на 21 октября 2026 года, однако теперь релиз запланирован на неделю позже — 28 октября.

Точную дату дополнение получило не сразу. При первоначальном анонсе разработчики лишь подтвердили, что The Wolves of Mordor выйдет до конца года. Позже в качестве ориентировочной даты называлось 21 октября, но этот план пришлось изменить. При этом новая дата всё ещё укладывается в ранее заявленный срок «не позднее 20 ноября 2026 года».

Предзаказы на дополнение уже открыты. Игрокам доступны три варианта — Standard, Collector’s и Ultimate Fan Bundle, каждый из которых включает собственный набор бонусов.

Само The Wolves of Mordor станет одним из заметных расширений The Lord of the Rings Online за последнее время. Игроков ждут три новых мрачных региона, дополнительная система развития персонажей, система «Соседи» и новые испытания. При этом разработчики не собираются выпускать весь контент одновременно: инстансы и рейд появятся в течение 90 дней после релиза дополнения.

Таким образом, перенос оказался относительно небольшим и не вывел проект за пределы ранее установленного окна. Если текущий график сохранится, исследовать новые территории Средиземья игроки смогут уже 28 октября.