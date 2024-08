В The Lord of the Rings Online открылось два новых сервера, а также было установлено обновление "На крыльях"

Несмотря на свой солидный возраст ммо The Lord of the Rings Online продолжает получать крупные обновление и развиватся. На днях команда разработчиков из Standing Stone Games обьявили о запуске сразу двух свежих серверов для игры и установили крупное обновление под порядковым номером 41, получившее название "На крыльях".

В игре появились новый ремесленный ивент для рудокопов и поваров и новое хобби — наблюдение за птицами. Среди прочих нововведений: ревамп хранителя мудрости, шкала наград для монстров, разблокировка четвёртой профессии в магазине, новые расширенные ремесленные инструменты, изменения в PvMP, правки багов.

Более того, 1 августа открылись два новых легендарных сервера Angmar и Mordor. Особой фишкой серверов будет система Veil of the Nine: время от времени в игре будут появляться назгулы, победить которых можно будет лишь большими группами игроков и с помощью специальных колец. Сервер Mordor будет расположен в Европе, а сервер Angmar в Америке.

С полным списком изменений обновления 41 вы можете ознакомиться здесь.