Актёр Джон Рис-Дэвис озвучит Гимли в The Lord of the Rings: Return to Moria ©

Независимый разработчик Free Range Games и издатель North Beach Games сообщили, что актер Джон Рис-Дэвис вновь сыграет свою культовую роль самого любимого гнома в мире, лорда Гимли Локберера, входит в состав официального актера озвучки долгожданной кооперативной игры на выживание The Lord of the Rings: Return to Moria. Послушайте, как Рис-Дэвис играет Гимли в официальном вступительном ролике игры, выпущенном сегодня.

«Всегда весело возвращаться и думать о «а что, если», и шанс поработать над этой игрой — это исследование одного из «а что, если», не так ли?» — сказал Джон Рис-Дэвис. «Актеры часто создают персонажей из любви, и иногда очень трудно отпустить их. Конечно, для меня Гимли — персонаж, которого я действительно обожаю, и я очень благодарен за возможность повторить его в другом контексте».

«Подлинность — краеугольный камень The Lord of the Rings: Return to Moria, и когда дело дошло до выбора Гимли, всем было нужно только одно имя», — сказал Крис Шольц, генеральный директор Free Range Games. «Это была честь, привилегия и мечта, чтобы мистер Джон Рис-Дэвис повторил эту культовую роль».

The Lord of the Rings: Return to Moria переносит игроков за пределы книг в Четвертую эпоху Средиземья, фантастический мир, созданный Дж.Р.Р. Толкин. Призванные в Туманные горы лордом Гимли Хранителем, игроки объединяются в отряд гномов, которому поручено вернуть утраченную добычу с родины гномов Мории, известной как Кхазад-дум или Дворроудельф, в глубинах под их ногами. Их поиски потребуют стойкости и командной работы, глубокого погружения в Копи Мории, чтобы найти там сокровища и в надежде однажды вернуть им былую славу.

The Lord of the Rings: Return to Moria выйдет 24 октября на ПК в Epic Games Store и PlayStation 5.