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The Lord of the Rings: Return to Moria 24.10.2023
7.4 37 оценок

Актёр Джон Рис-Дэвис озвучит Гимли в The Lord of the Rings: Return to Moria

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monk70
Новости

Независимый разработчик Free Range Games и издатель North Beach Games сообщили, что актер Джон Рис-Дэвис вновь сыграет свою культовую роль самого любимого гнома в мире, лорда Гимли Локберера, входит в состав официального актера озвучки долгожданной кооперативной игры на выживание The Lord of the Rings: Return to Moria. Послушайте, как Рис-Дэвис играет Гимли в официальном вступительном ролике игры, выпущенном сегодня.

«Всегда весело возвращаться и думать о «а что, если», и шанс поработать над этой игрой — это исследование одного из «а что, если», не так ли?» — сказал Джон Рис-Дэвис. «Актеры часто создают персонажей из любви, и иногда очень трудно отпустить их. Конечно, для меня Гимли — персонаж, которого я действительно обожаю, и я очень благодарен за возможность повторить его в другом контексте».
«Подлинность — краеугольный камень The Lord of the Rings: Return to Moria, и когда дело дошло до выбора Гимли, всем было нужно только одно имя», — сказал Крис Шольц, генеральный директор Free Range Games. «Это была честь, привилегия и мечта, чтобы мистер Джон Рис-Дэвис повторил эту культовую роль».

The Lord of the Rings: Return to Moria переносит игроков за пределы книг в Четвертую эпоху Средиземья, фантастический мир, созданный Дж.Р.Р. Толкин. Призванные в Туманные горы лордом Гимли Хранителем, игроки объединяются в отряд гномов, которому поручено вернуть утраченную добычу с родины гномов Мории, известной как Кхазад-дум или Дворроудельф, в глубинах под их ногами. Их поиски потребуют стойкости и командной работы, глубокого погружения в Копи Мории, чтобы найти там сокровища и в надежде однажды вернуть им былую славу.

The Lord of the Rings: Return to Moria выйдет 24 октября на ПК в Epic Games Store и PlayStation 5.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Это я так понял "Deep Rock Galactic" только во вселённой гномов? И опять игра в которой надо друзья, нет у меня друзей, а особенно что бы в игры играли. Дайте одиночные игры,

6
marsh resident

ее можно играть и в соло

-1
shecter

Ой не в те руки вселенная попала,не в те...

0
Solstice

Блин, я так и знал, что это его голос (в предыдущих трейлерах он тоже звучал мельком).

Хм...кстати! женщина гном и с бородой)))

-1
vzglydizugla

Не, голова не квадратная.

0
DangerousDomenic

какая же дешевая поделка. просмотрев 13 минут игры

-1
varloctram

сделаем Морию снова великой хехеехе

-1
ONEEX

Мне этот трейлер напомнил игру про Голума....

Теперь весь Властелин Колец будет в стиле "Голума" ?

-1
marsh resident

отлично

-1