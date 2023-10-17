Актёр Джон Рис-Дэвис озвучит Гимли в The Lord of the Rings: Return to Moria

Независимый разработчик Free Range Games и издатель North Beach Games сообщили, что актер Джон Рис-Дэвис вновь сыграет свою культовую роль самого любимого гнома в мире, лорда Гимли Локберера, входит в состав официального актера озвучки долгожданной кооперативной игры на выживание The Lord of the Rings: Return to Moria. Послушайте, как Рис-Дэвис играет Гимли в официальном вступительном ролике игры, выпущенном сегодня.
«Всегда весело возвращаться и думать о «а что, если», и шанс поработать над этой игрой — это исследование одного из «а что, если», не так ли?» — сказал Джон Рис-Дэвис. «Актеры часто создают персонажей из любви, и иногда очень трудно отпустить их. Конечно, для меня Гимли — персонаж, которого я действительно обожаю, и я очень благодарен за возможность повторить его в другом контексте».
«Подлинность — краеугольный камень The Lord of the Rings: Return to Moria, и когда дело дошло до выбора Гимли, всем было нужно только одно имя», — сказал Крис Шольц, генеральный директор Free Range Games. «Это была честь, привилегия и мечта, чтобы мистер Джон Рис-Дэвис повторил эту культовую роль».
The Lord of the Rings: Return to Moria переносит игроков за пределы книг в Четвертую эпоху Средиземья, фантастический мир, созданный Дж.Р.Р. Толкин. Призванные в Туманные горы лордом Гимли Хранителем, игроки объединяются в отряд гномов, которому поручено вернуть утраченную добычу с родины гномов Мории, известной как Кхазад-дум или Дворроудельф, в глубинах под их ногами. Их поиски потребуют стойкости и командной работы, глубокого погружения в Копи Мории, чтобы найти там сокровища и в надежде однажды вернуть им былую славу.
The Lord of the Rings: Return to Moria выйдет 24 октября на ПК в Epic Games Store и PlayStation 5.
Это я так понял "Deep Rock Galactic" только во вселённой гномов? И опять игра в которой надо друзья, нет у меня друзей, а особенно что бы в игры играли. Дайте одиночные игры,
ее можно играть и в соло
Ой не в те руки вселенная попала,не в те...
Блин, я так и знал, что это его голос (в предыдущих трейлерах он тоже звучал мельком).
Хм...кстати! женщина гном и с бородой)))
Не, голова не квадратная.
какая же дешевая поделка. просмотрев 13 минут игры
сделаем Морию снова великой хехеехе
Мне этот трейлер напомнил игру про Голума....
Теперь весь Властелин Колец будет в стиле "Голума" ?
отлично