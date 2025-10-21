Дополнение Durin's Folk для The Lord of the Rings: Return to Moria выйдет 18 ноября и предложит 20 часов геймплея

Разработчики Free Range Games объявили, что 18 ноября к The Lord of the Rings: Return to Moria выйдет дополнение «Народ Дурина», которое добавит более 20 часов дополнительного контента.
Дополнение «Народ Дурина» представляет совершенно новый контент, включая дополнительную сюжетную главу с расширенным миром, таинственные и сложные области за горными пещерами, продуманные новые игровые механики и многое другое:
- Продолжение легенды — Узнайте больше о судьбе гномов Четвёртой Эпохи, о Властелине Мории и многом другом в совершенно новой сюжетной главе, которая расширяет мир «Властелина колец».
- Вербовочный пункт — Спасайте и нанимайте NPC, встреченных в шахтах. Выжившие присоединятся к вашему поселению и возьмут на себя такие роли, как кузнец, шахтёр, пивовар или стражник.
- Восстановление Мории — Создавайте величественные сооружения, называемые «Памятниками», с помощью спасённых вами людей.
- Многопользовательские экспедиции — Сражайтесь в процедурно генерируемых подземельях, отправляясь в случайные приключения для поздней игры в одиночку или с друзьями. Исследуйте новые области — Раскройте секреты Башни Дурина, впервые отправьтесь за пределы горы и постройте грандиозные базы в обширной новой зоне строительства.
- Обновление экономики в конце игры — Наслаждайтесь обновлённой экономической системой, которая предоставляет новые материалы, предметы и рецепты, открывающие дополнительный сюжетный контент и историю мира.
The Lord of the Rings: Return to Moria доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.
НПС в этой игре не хватало. А то если в одиночку играть, становится как-то пустовато. Вроде по сюжету целая экспедиция приперлась к Мории, а провалился один ты. Механика с НПС - хорошее решение
ну может по итогу будет не плохой игрой, а то контента дико мало на прохождение было, не хватает балрога откопать еще