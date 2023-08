Финансовые показатели Embracer Group выросли в 1 квартале, Lord Of The Rings "значительно опережает" бизнес-план ©

Embracer Group раскрыла финансовые показатели за первый квартал 2023 финансового года. Опубликованный отчет охватывает период с апреля по июнь и показывает общий рост чистых продаж Embracer на 47%. Этот рост обусловлен прежде всего 74-процентным увеличением продаж компьютерных и консольных игр, а также 20-процентным скачком продаж настольных игр и ошеломляющим 173-процентным ростом продаж в разделе "Развлечения и услуги".



В Embracer объясняют этот скачок тем, что он был обусловлен "высокими доходами от лицензирования "Властелина колец", ИС, которая, как ранее заявляла группа, она хочет использовать более активно.



По словам представителей Embracer, "Властелин колец" "значительно опережает бизнес-план", разработанный год назад, когда группа только приобрела это право.



Embracer отмечает, что проекты по "Властелину колец", находящиеся в разработке, в том числе крафтер на выживание Return to Moria, являются играми, которые "будут способствовать дальнейшему развитию ИС".



Примечательно, что в отчете Embracer не упоминается игра The Lord of the Rings: Gollum, вероятно, потому, что она была принята настолько плохо, что, по некоторым данным, заставила разработчика Daedalic Entertainment закрыть свое девелоперское подразделение.

Что касается игр для ПК и консолей, то Embracer отмечает успех игры Remnant 2, которая за первые несколько дней после выхода разошлась тиражом в миллион копий.

Кроме того, компания называет тактическую ролевую игру Jagged Alliance 3 и долгожданную Dead Island 2 в качестве факторов, способствующих успеху в первом квартале, а также ожидает несколько крупных релизов, включая Warhammer 40k: Space Marine 2, Payday 3 и Alone in the Dark.



Что касается настольных игр, то, по словам Embracer, компания Asmodee (которая, возможно, является ее крупнейшей настольной собственностью) обеспечила "9% органический рост" в течение квартала, и ожидается, что она будет вносить положительный вклад и в течение оставшейся части первой половины 2023 финансового года.



Embracer также заявила, что ее "программа реструктуризации" идет по плану, что позволит снизить чистый долг группы и сэкономить на накладных расходах.



Группа признает, что в результате реструктуризации были уволены несколько "талантливых и увлеченных своим делом членов команды", но подтверждает, что старается "предоставить коллегам возможность перейти на другие проекты", где это возможно.



Вероятно, реструктуризация была вызвана тем, что в мае сорвалось "революционное стратегическое партнерство", в рамках которого Embracer должна была получить инвестиции в размере $2 млрд.