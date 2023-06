Геймплейный трейлер кооперативной игры на выживание The Lord of the Rings: Return to Moria ©

Независимый разработчик Free Range Games и издатель North Beach Games сегодня впервые представили игровой процесс кооперативной игры на выживание The Lord of the Rings: Return to Moria в совершенно новом трейлере, дебютировавшем на Summer Game Fest 2023.

Кроме того, компании рады сообщить, что консольные версии игры находятся в активной разработке для компьютерной развлекательной системы PlayStation 5 и консольных систем Xbox Series X|S, а их выход запланирован одновременно с версией для Windows PC в Epic Games Store осенью 2023 года. Единственная видеоигра на выживание, действие которой происходит в Четвертую эпоху Средиземья, культового фэнтезийного мира, созданного Дж.Р.Р. Толкином, The Lord of the Rings: Return to Moria следует за гномами, которые отправляются в приключения, чтобы вернуть и восстановить свою родину Морию.

Первый геймплейный трейлер игры The Lord of the Rings: Return to Moria содержит никогда ранее не демонстрировавшиеся кадры из PC-версии игры. Демонстрируя свою знаменитую храбрость и товарищество, гномы отправляются в пещеры Мории, собирая ресурсы, необходимые для ремесел и строительства, и вновь разжигая давно остывшие кузницы, чтобы выковать более мощное оружие и доспехи, пока они еще глубже погружаются во тьму опасностей. Игроки создадут своего собственного гнома перед началом путешествия, в одиночку или по сети с компаньонами, где каждое новое приключение будет уникальным благодаря использованию процедурно генерируемого окружения. Гномы могут искать сокровища и добывать ценные руды, всегда помня о том, чтобы не создавать слишком много шума и не привлекать внимание бесчисленных опасностей в глубине. Исследуйте тайны Туманных гор, добывайте драгоценные металлы, пытайтесь выжить и сражайтесь с невыразимыми силами, чтобы узнать секрет Тени, которая скрывается внутри.