Гномы возвращаются домой: анонсировано дополнение Durin's Folk для The Lord of the Rings: Return to Moria

На San Diego Comic-Con разработчики из Free Range Games и North Beach Games представили новое дополнение для своего фэнтезийного симулятора выживания The Lord of the Rings: Return to Moria. Расширение получило название Durin’s Folk и выйдет в четвёртом квартале 2025 года.

Нас вновь ждут мрачные и величественные залы Мории, где игрокам предстоит продолжить восстановление древнего гномьего королевства. Обещаны новые сюжетные главы, свежие механики и множество тайн, скрытых в глубинах Кхазад-дума.

Название дополнения явно отсылает к самому Дурину — праотцу гномов, основателю Мории и легендарному королю. Тизер намекает: его народ готов вернуться в свои родные подземелья, чтобы вновь вдохнуть жизнь в разрушенные залы.

Игра вышла в августе 2024 года и поначалу получила тёплый приём — 82% положительных отзывов в Steam.