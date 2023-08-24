Кооперативное исследование подземного мира Мории в геймплее The Lord of the Rings: Return to Moria

Выживание в подземном мире толкиновской Мории вчера присоединилась к релизам октября. The Lord of the Rings: Return to Moria дебютирует 27 октября на ПК (в Epic Games Store) и консоли PlayStation 5, сообщается в пресс-релизе студии Free Range Games и издателя North Beach Games.
Указанная разработчиками дата релиза относится только к цифровой версии игры. Разработчик также готовит коробочное издание, правда, только для консоли Sony. Кроме того, The Lord of the Rings: Return to Moria будет выпущена на Xbox Series X/S. Точная дата пока не раскрывается, но дебют намечен на начало 2024 года.
Одновременно с этой информацией появились новые кадры с выставки gamescom 2023, предоставленные IGN. В ролике можно увидеть чуть больше 13 минут чистого геймплея.
Расстраивает что эксклюзив егс. Ну, удачи им в плавании.
Зачем играть в игры, которые нравятся, если можно быть фанатиком платформы, правда?
Чистая правда. Нафига себе создавать неудобства неудачной платформой если есть идеальный Стим. Я тоже по этой причине мимо пройду.
А не. Посмотрел геймплей. Даже в Стиме мимо пройду.