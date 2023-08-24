на главную
об игре
The Lord of the Rings: Return to Moria 24.10.2023
7 32 оценки

Кооперативное исследование подземного мира Мории в геймплее The Lord of the Rings: Return to Moria

©
butcher69
Новости

Выживание в подземном мире толкиновской Мории вчера присоединилась к релизам октября. The Lord of the Rings: Return to Moria дебютирует 27 октября на ПК (в Epic Games Store) и консоли PlayStation 5, сообщается в пресс-релизе студии Free Range Games и издателя North Beach Games.

Указанная разработчиками дата релиза относится только к цифровой версии игры. Разработчик также готовит коробочное издание, правда, только для консоли Sony. Кроме того, The Lord of the Rings: Return to Moria будет выпущена на Xbox Series X/S. Точная дата пока не раскрывается, но дебют намечен на начало 2024 года.

Одновременно с этой информацией появились новые кадры с выставки gamescom 2023, предоставленные IGN. В ролике можно увидеть чуть больше 13 минут чистого геймплея.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Hevin

Расстраивает что эксклюзив егс. Ну, удачи им в плавании.

1
Spillik

Зачем играть в игры, которые нравятся, если можно быть фанатиком платформы, правда?

-1
Kasarkin Spillik

Чистая правда. Нафига себе создавать неудобства неудачной платформой если есть идеальный Стим. Я тоже по этой причине мимо пройду.

-1
Kasarkin Kasarkin

А не. Посмотрел геймплей. Даже в Стиме мимо пройду.

2