"Проект забрали, команда уволена": создатели LoTR: Return to Moria переживает крупный кризис

Студия Free Range Games, известная разработкой The Lord of the Rings: Return to Moria, оказалась в центре серьёзных кадровых проблем. По сообщениям нескольких бывших сотрудников, накануне был полностью распущен коллектив, работавший над неанонсированным проектом, над которым трудились последние четыре года.

Одной из первых о ситуации открыто рассказала UX/UI-дизайнер Quinn Le, которая написала в LinkedIn: «Проект, над которым я работала последние 4 года, был у нас отобран, а весь наш коллектив уволен. Мы все грустны, выбиты из колеи, но прежде всего смотрим в будущее». Эта публикация стала своего рода подтверждением масштабов проблемы.

Старший продюсер студии Джозеф Нокс пояснил, что проект лишился финансирования со стороны издателя, что привело к увольнению примерно 80 сотрудников. Среди них — вся команда разработчиков, задействованная в создании этого важного для студии проекта.

Сайт GameDeveloper отмечает, что по крайней мере пять бывших сотрудников уже ищут новую работу, используя похожие формулировки и прося помощи и советов от профессионального сообщества. Это тревожный знак для студии и её репутации.

Стоит отметить, что это не первая волна сокращений в Free Range Games за текущий год — ранее компания уже официально объявляла об увольнении 13 сотрудников из разных отделов. Такая нестабильность вызывает вопросы о дальнейшем развитии студии и её проектов.

Особое беспокойство вызывает судьба другой крупной работы Free Range Games — игры о скейтбординге Wrekless, которая должна была выйти в раннем доступе Steam. Неопределённость в студии ставит под сомнение будущее релиза и поддержку проекта.