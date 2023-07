Разработчики кооперативной The Lord of the Rings: Return to Moria показали ключевой арт игры и подтвердили скорый релиз ©

В июне прошлого года была анонсирована крайне интригующая кооперативная игра The Lord of the Rings: Return to Moria с элементами выживания, мир которой основан на романах Дж.Р.Р. Толкиена. Разработчики проекта из студии Free Range Games в недавнем сообщении подтвердили намерения в скором времени выпустить игру. Вместе с этой новостью они раскрыли новой ключевой арт The Lord of the Rings: Return to Moria.

На этой иллюстрации продемонстрированы главные герои проекта — гномы. Они стоят на вершине скалы, а за ними простираются бездонные пещеры Мории и земли их легендарной родины Кхазад-дума. Игроки возьмет под свой контроль небольшой отряд гномов, которым предстоит вернуть свои ценные сокровища из утраченных земель. Их приключения будет не похожи друг на друга, поскольку будут развиваться процедурно-генерируемом гномьем царстве. В экспедицию можно отправиться в одиночку или с верными друзьями в сетевом режиме. Игроки могут добывать горные руды, чтобы ковать снаряжение и изготавливать ресурсы, однако в ходе добычи производится много шума, а любой лишний звук в безмолвных недрах может пробудить дремлющие угрозы.

Как заявляют в студии Free Range Games разработка The Lord of the Rings: Return to Moria идет хорошо и находится на финальной стадии. Авторы проекта намерены выпустить проект до конца 2023 года без каких либо задержек на ПК и консолях.