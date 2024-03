Разработчики The Lord Of The Rings: Return To Moria поделились планами обновлений на ближайшее будущее

В The Lord of the Rings: Return to Moria вы вступите в ряды гномов, которые решаются на опасное путешествие, чтобы вернуть себе древнюю родину Морию в Мглистых горах. Вам предстоит крафтить предметы, строить и исследовать непостижимые глубины шахт. Но будьте осторожны: в темноте скрываются мрачные тайны и страшные враги, которые потребуют от вас всей вашей смелости.

Каждое приключение уникально и разворачивается в случайно-созданном гномьем королевстве Мории. Вы можете играть в одиночку или с друзьями по сети. Во время прохождения необходимо добывать руды, чтобы создавать снаряжение и ресурсы, но помните: чем больше шума вы делаете, тем больше проблем вы привлекаете. Любой звук может разбудить спящие угрозы: где грохот, там и битва.

Открывайте секреты трёх великих гор, находите драгоценные металлы, боритесь за выживание и сталкивайтесь с невероятными ордами, чтобы раскрыть тайну Тени, затаившейся во тьме.