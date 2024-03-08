Разработчики The Lord Of The Rings: Return To Moria поделились планами обновлений на ближайшее будущее

Free Range Games объявила о своих планах на будущее The Lord Of The Rings: Return To Moria: в настоящее время в стадии разработки находится новое обновление, которое добавит кучу нового контента, включая возможность для одиночных игроков ставить игру на паузу и новые декорации.
Выступая на официальном сайте разработчика, студия обрисовала ряд ключевых особенностей Return of Moria, обновление запланировано примерно на конец марта — начало апреля.
Сегодняшний блог — это лишь часть новостей об обновлении. Но не отчаивайтесь! В эту пятницу, 8 марта, мы проведем еще один чат Forge в нашем Discord, чтобы поговорить об этом подробнее и ответить на ваши вопросы. Кроме того, мы сотрудничаем с YouTube-каналом Nerd of the Rings, чтобы транслировать обновление в прямом эфире и действительно демонстрировать изменения, исправления и дополнения. Ищите этот стрим ближе к запуску обновления.
Вот что нас ждет:
- Одиночные игроки могут приостановить игру.
- Новые украшения для вашей базы, включая коврики, новые лампы и мебель.
- Меняйте сложность игры, включая режимы для больших групп, одиночных игроков и игроков, ориентированных на сюжет.
- Переработано здание и стабильность, а также добавлены все новые строительные блоки, которые заполняют множество пробелов.
- Больше звука и визуальных эффектов, особенно в бою.
- Больше качества жизни и исправлений ошибок, включая исправление плохих семян для Орктауна, Баранзинбара, фрагментов топора и музнакана; Гномы не будут голодать, пока вы смотрите титры; лучшая стабильность многопользовательского соединения; достижения может получить каждый, а не только хост; и многое другое.
- Режим песочницы.