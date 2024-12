The Lord of the Rings: Return to Moria - первая игра в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store

Как сообщает инсайдер billbil-kun, The Lord of the Rings: Return to Moria станет первой загадочной игрой в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store в конце 2024 года, которую можно будет получить бесплатно с 19:00 по московскому времени.

Раздача The Lord of the Rings: Return to Moria будет доступна до 19 декабря, а не только 24 часа. Если вы активируете игру до следующего четверга, она навсегда останется в вашей библиотеке Epic Games Store навсегда.

Ранее billbil-kun рассказал, что в этом году Epic Games Store бесплатно раздаст 16 игр к новогодним праздникам.