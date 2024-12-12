The Lord of the Rings: Return to Moria - первая игра в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store

Как сообщает инсайдер billbil-kun, The Lord of the Rings: Return to Moria станет первой загадочной игрой в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store в конце 2024 года, которую можно будет получить бесплатно с 19:00 по московскому времени.
Раздача The Lord of the Rings: Return to Moria будет доступна до 19 декабря, а не только 24 часа. Если вы активируете игру до следующего четверга, она навсегда останется в вашей библиотеке Epic Games Store навсегда.
Ранее billbil-kun рассказал, что в этом году Epic Games Store бесплатно раздаст 16 игр к новогодним праздникам.
нууууууууууууу нром
Странно но в рурегионе то же доступна, забрал спасибо. Жаль только вроде русского языка нету (пока не устанавливал) но 749 рублей на дорого тоже не валяются .
Класс, проходил в свое время, отличная выживалка, но соло не очень комфортно.
Уже забрал)
Нормуль. Русского нет, но играть можно оффлайн, как я понял без всякого коопа... Пока ненапряженное времяпрепровождение вырисовывается.
Вот в интро была бородач девка, вот это жесть, таки да...
вроде у гномов бородатые девки-канон
К тов. Толкину претензии. :)
Благодарю за новость, напомнили мне. Забрал.
И он прав! // Алексей Евреинов
Без ру языка нахрен. Пока Русик не запилчт, даже лезть не стану
вроде норм , а потом я увидел "выживание и кооп" - в мусорку ..