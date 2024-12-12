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The Lord of the Rings: Return to Moria 24.10.2023
Экшен, Выживание, Фэнтези, Кооператив
8.1 454 оценки

The Lord of the Rings: Return to Moria - первая игра в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store

monk70
Новости

Как сообщает инсайдер billbil-kun, The Lord of the Rings: Return to Moria станет первой загадочной игрой в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store в конце 2024 года, которую можно будет получить бесплатно с 19:00 по московскому времени.

Раздача The Lord of the Rings: Return to Moria будет доступна до 19 декабря, а не только 24 часа. Если вы активируете игру до следующего четверга, она навсегда останется в вашей библиотеке Epic Games Store навсегда.

Ранее billbil-kun рассказал, что в этом году Epic Games Store бесплатно раздаст 16 игр к новогодним праздникам.

По словам надёжного инсайдера, Epic Games Store раздаст 16 игр БЕСПЛАТНО к новогодним праздникам
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
jax baron

нууууууууууууу нром

1
1barac9U7ada7

Странно но в рурегионе то же доступна, забрал спасибо. Жаль только вроде русского языка нету (пока не устанавливал) но 749 рублей на дорого тоже не валяются .

0
Suveren85

Класс, проходил в свое время, отличная выживалка, но соло не очень комфортно.

0
ohrannik84

Уже забрал)

0
Чукча в чуме

Нормуль. Русского нет, но играть можно оффлайн, как я понял без всякого коопа... Пока ненапряженное времяпрепровождение вырисовывается.
Вот в интро была бородач девка, вот это жесть, таки да...

0
birikoni

вроде у гномов бородатые девки-канон

4
Anton Shvyrkov

К тов. Толкину претензии. :)

2
Legend_of_the_Hero

Благодарю за новость, напомнили мне. Забрал.

0
Пользователь ВКонтакте

И он прав! // Алексей Евреинов

0
DireErick

Без ру языка нахрен. Пока Русик не запилчт, даже лезть не стану

-1
gliga142

вроде норм , а потом я увидел "выживание и кооп" - в мусорку ..

-4