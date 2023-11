The Lord of the Rings: Return to Moria получила возрастной рейтинг для PlayStation 4 и Switch в Бразилии

Игра The Lord of the Rings: Return to Moria уже доступна на ПК и вскоре должна выйти на PlayStation 5 и Xbox Series, а также может появиться на Nintendo Switch и PlayStation 4.

Информация об этом появилась в обновленном списке на сайте Бразильской индикативной классификации, который был недавно обновлен Министерством юстиции.

Разработанная Free Range Games и изданная North Beach Games, игра The Lord of the Rings Return to Moria представляет собой экшен с элементами кооперативного мультиплеера и выживания.