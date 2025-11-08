Согласно профилю в LinkedIn, Free Range Games уже работает над продолжением игры The Lord of the Rings: Return to Moria.

Как заметил Timur222, исполнительный продюсер, работавшая в Free Range Games до прошлой недели (к сожалению, её недавно уволили, как и многих разработчиков игр в наши дни), практически подтвердила, что The Lord of the Rings: Return to Moria получит продолжение. В своём профиле в LinkedIn она написала:

Как исполнительный продюсер и руководитель студии Free Range Games, я руковожу масштабными творческими и техническими инициативами, которые способствуют разработке AAA-игр в международных командах. Моя работа включает в себя контроль постпродакшн-цикла франшизы The Lord of the Rings: Return to Moria (и её сиквела), а также нового неанонсированной ИС с бюджетом в 100 миллионов долларов и распределённой командой из 130 человек.

Похоже, что команда из Саусалито, Калифорния, работает над двумя крупными проектами: сиквелом крафтинговой игры на выживание 2023 года Return to Moria, которая, очевидно, показала достаточно хорошие результаты, чтобы заслужить сиквел, и ещё более крупным неанонсированным проектом.

Тем временем, как сообщалось пару недель назад, Free Range Games готовится выпустить дополнение Durin's Folk, которое добавит около двадцати часов нового контента, не говоря уже о таких новых функциях, как нанимаемые NPC с особыми навыками.