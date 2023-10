The Lord of the Rings: Return to Moria совершенно не впечатлила критиков

Критики не спешат оценивать The Lord of the Rings: Return to Moria, которая, видимо, не слишком понравилась рецензентам, опробовавшим ее. Мы не находимся в одной лиге с The Lord of the Rings: Gollum, но и не в лиге действительно хороших игр.

Только журналист из издания Niche Gamer поставил игре 9.5 баллов написав, что перед нами добротная игра на выживание, а также одна из лучших лицензионных игр по "Властелину колец" и одна из самых увлекательных игр 2023 года.

Другие редакторы так не считают. По мнению портала CGMagazine, перед нами хорошая игра, которая особенно понравится поклонникам творчества Толкина, но ничего не добавляющая. PC Gamer гораздо менее восторжен, чем остальные, даже самые словоохотливые, и считает, что в шахты Мории лучше не углубляться.

Игра получила высокие оценки в прессе, средняя оценка на OpenCritic составила 66 баллов из 100 на основе 6 рецензий, и только 17% из них порекомендовали игру к ознакомлению.