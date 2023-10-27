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The Lord of the Rings: Return to Moria 24.10.2023
7.9 111 оценок

The Lord of the Rings: Return to Moria совершенно не впечатлила критиков

butcher69
Новости

Критики не спешат оценивать The Lord of the Rings: Return to Moria, которая, видимо, не слишком понравилась рецензентам, опробовавшим ее. Мы не находимся в одной лиге с The Lord of the Rings: Gollum, но и не в лиге действительно хороших игр.

Только журналист из издания Niche Gamer поставил игре 9.5 баллов написав, что перед нами добротная игра на выживание, а также одна из лучших лицензионных игр по "Властелину колец" и одна из самых увлекательных игр 2023 года.

Другие редакторы так не считают. По мнению портала CGMagazine, перед нами хорошая игра, которая особенно понравится поклонникам творчества Толкина, но ничего не добавляющая. PC Gamer гораздо менее восторжен, чем остальные, даже самые словоохотливые, и считает, что в шахты Мории лучше не углубляться.

Игра получила высокие оценки в прессе, средняя оценка на OpenCritic составила 66 баллов из 100 на основе 6 рецензий, и только 17% из них порекомендовали игру к ознакомлению.

0
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kitocun

Норм игра с друзьями за 3 дня прошли

5
DenisVTR

Только журналист из издания Niche Gamer поставил игре 9.5 баллов написав, что перед нами добротная игра на выживание, а также одна из лучших лицензионных игр по "Властелину колец" и одна из самых увлекательных игр 2023 года.
Ну мож 8-ка твёрдая но это годно.
Не ранний доступ, сюжет, выживание не душит поисками ресурсом(как по мне для новичка кем я и являюсь в данном жанре самое то)
Её бы ещё доработать, новые фишки может с обновами завезут, но с учётом что я изголодался по играм на данную вселенную очень даже ничего. Правда в одного местам сложновато, прокачку бы

5
nodas

Да это лучшая игра по вселенной властелин колец, со времён теней о чем они ?

3
Лорд Малак

Ну, уже третий день играем с другом - это реально лучшее что выходило со времен теней. Да, не AAA-проект, но после того как товарищ Голый отгрузил игрокам шаланду полную фекалий - это глоток свежего воздуха.

0
antonborisov198

Как вам графика из первого фейбл?)

0
nodas antonborisov198

Нормальная там графика причем с норм оптимизацией

0
rustyfeeder

Игра ни разу не кошерная. С зелеными гоблинами и орками и черножопыми гномами.

-4