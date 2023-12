The Lord of the Rings: Return to Moria стала доступна для PlayStation 5

Независимый разработчик Free Range Games и издатель North Beach Games сообщили, что The Lord of the Rings: Return to Moria, единственная видеоигра о выживании, действие которой происходит в Четвертой эпохе Средиземья, культовом фэнтезийном мире, созданном Дж.Р.Р. Толкином, теперь доступен как в цифровом, так и в физическом виде для PlayStation 5. Игра была выпущена на ПК с ОС Windows в Epic Games Store 24 октября и должна появиться на Xbox Series X|S в начале 2024 года.

Версия The Lord of the Rings: Return to Moria для PS5 включает в себя различные обновления качества жизни, исправления ошибок, улучшенная общая производительность и другие изменения, которые впервые были представлены в версии для ПК после ее первого запуска.

История The Lord of the Rings: Return to Moria переносит игроков за пределы книг в Четвертую эпоху Средиземья. Вызванные в Туманные горы лордом Гимли Хранителем (озвученным в игре актером Джоном Рис-Дэвисом), игроки объединяются в компанию гномов, которым поручено вернуть утраченную добычу с родины гномов Мории, известной как Хазад-Дум или Дворроудельф. Их поиски потребуют стойкости и командной работы, а также глубокого погружения в Копи Мории, чтобы найти там сокровища в надежде однажды вернуть им былую славу.