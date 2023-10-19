The Lord of the Rings: Return to Moria ушла на золото. Выпуск для PS5 отложен до декабря

Независимый разработчик Free Range Games и издатель North Beach Games сообщили, что их долгожданная игра в жанре кооперативного выживания «Властелин колец: Возвращение в Морию» завершила финальную стадию разработки и официально стала «мифриловой» (ушла на золото) для ПК в преддверии ее запуска 24 октября в Epic Games Store. Выпуск цифровой версии игры для PlayStation 5 был отложен и теперь будет выпущен 5 декабря 2023 года вместе с физическим выпуском в розницу, а версия для Xbox Series X | S запланирована на начало 2024 года.
Недавно разработчики поделились первым взглядом на внутриигровой Dwarf Creator, который позволяет игрокам создавать и настраивать своего собственного уникального персонажа-гнома для прохождения The Lord of the Rings: Return to Moria. Dwarf Creator дает игрокам множество возможностей настроить своего гнома так, как они считают нужным, включая различные варианты бороды и волос, аксессуаров и украшений, черт лица, татуировок, шрамов, типа телосложения и даже происхождения, голоса и типа личности гнома.
В The Lord of the Rings: Return to Moria игроки создадут своего собственного гнома, прежде чем отправиться в пещерные шахты Мории в одиночку или вместе с компанией других гномов онлайн. Каждое приключение в глубинах принесет с собой уникальные испытания и возможности благодаря использованию процедурно генерируемой среды, создавая почти безграничные возможности, когда игроки ищут глубочайшие подземелья гномов. По мере того, как они продвигаются все глубже, гномам нужно будет убедиться, что их металл готов противостоять опасностям, которые таятся внутри, создавая прочные доспехи и прекрасно отточенное оружие, способное защитить и победить всех видов гоблинов, паукообразных или более загадочных врагов, которых они только могут. сталкиваться. Раскопайте тайны Туманных гор, добудьте драгоценные металлы, ценимые гномами, восстановите и заново зажгите давно остывшие кузницы и узнайте тайну Тени, скрывающейся внутри.
Думал чуток поиграть, ну и тут скорей всего нет русского в игре. Тогда пропустим и может на ютубе гляну.
Если игра на unreal engine, то русификатор сделать можно в течении часа) (машинный, но приемлемый)