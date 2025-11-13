В грядущем бесплатном обновлении к The Lord of the Rings: Return to Moria появится одна из самых востребованных функций

The Lord of the Rings: Return to Moria стала одной из самых успешных игр франшизы — за исключением таких гигантов, как Middle-earth: Shadow of Mordor, Free Range Games и North Beach Games создали мощную игру. Успех и динамика игры продолжаются с выходом первого дополнения «Народ Дурина».

Вместе с дополнением 18 ноября также выйдет бесплатное обновление 6 (TU6), которое добавляет в игру одну из самых востребованных функций, значительно повышая её доступность. В видео, опубликованном на официальном YouTube-канале Return to Moria, гейм-директор Джон-Пол Дюмон рассказал о предстоящем обновлении карты. Теперь гномы могут открыть карту, чтобы увидеть всевозможную информацию, выделить нужные объекты в верхнем мире и узнать о связях, которые позволяют им глубже погрузиться в мир или вернуться обратно, в очень доступном формате.

Стоит ещё раз отметить, что, хотя обновление карты выходит одновременно с выходом дополнения «Народ Дурина», оно абсолютно бесплатное. 18 ноября все игроки смогут сразу же воспользоваться этой функцией, повышающей качество жизни, без необходимости приобретать DLC.