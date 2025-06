VoxCraft - новая команда по озвучке игр на русский выпустила перевод для The Lord of the Rings: Return to Moria

На Boosty появилась новая команда энтузиастов под названием VoxCraft — они занимаются русской озвучкой видеоигр. Уже вышел первый проект — The Lord of the Rings: Return to Moria, а сейчас идет сбор на следующую игру — The Alters от студии 11 bit studios.

Ребята делают упор на хорошее звучание, стараются сохранить атмосферу оригинала и при этом делают всё с душой. Поддержать проект и следить за новостями можно тут: https://boosty.to/voxcraft