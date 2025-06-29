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The Lord of the Rings: Return to Moria 24.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Фэнтези, Кооператив
8.2 626 оценок

VoxCraft - новая команда по озвучке игр на русский выпустила перевод для The Lord of the Rings: Return to Moria

k0les0 k0les0

На Boosty появилась новая команда энтузиастов под названием VoxCraft — они занимаются русской озвучкой видеоигр. Уже вышел первый проект — The Lord of the Rings: Return to Moria, а сейчас идет сбор на следующую игру — The Alters от студии 11 bit studios.

The Lord of the Rings: Return to Moria "Русская озвучка"

Ребята делают упор на хорошее звучание, стараются сохранить атмосферу оригинала и при этом делают всё с душой. Поддержать проект и следить за новостями можно тут: https://boosty.to/voxcraft

24
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
WolksVagen
Ребята делают упор на хорошее звучание, стараются сохранить атмосферу оригинала и при этом делают всё с душой

Какие ребята? Какая атмосфера? С какой душой? Просто нейросетевая озвучка

4
GALAHAD4651

Мисье, а где в данной статье упоминается нейросеть???

1
WolksVagen GALAHAD4651

На бусти перейди, там об этом сказано. Чел вводит в заблуждение не указав об этом здесь

3
GALAHAD4651 WolksVagen

Понял, спасибо за информацию!

1
Bitch Biscuit

Интересный, конечно, выбор для первого проекта

2
Real Slim Shady

Лишними не будут, когда озвучка RDR 2 в правильной озвучке от Гоблина?

1
jax baron

а там разве есть сюжет?

Satty

очередные сборщики озвучки, интересно как скоро на данный вид "заработка" обратят внимание компетентные органы?

Федя Кочегар

Шикарно