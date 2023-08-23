Выживалка The Lord of the Rings: Return to Moria выйдет 24 октября на ПК и PlayStation 5

Инди-разработчик Free Range Games и издатель North Beach Games объявили, что кооперативная выживалка The Lord of the Rings: Return to Moria выйдет 24 октября на PlayStation 5 в цифровом виде и на Windows PC через Epic Games Store.
Тем, кого разочаровал только цифровой релиз игры в октябре, не стоит беспокоиться: физический релиз для PS5 состоится 5 декабря. Что касается того, когда игра выйдет на Xbox Series X/S, то пока мы не знаем никакой другой даты, кроме начала 2024 года.
Как следует из названия, Return to Moria будет посвящена гномам из любимого фэнтезийного мира Дж. Р.Р. Толкина, которые отправятся в путь, чтобы вернуть славу своей родины в Четвертую эпоху Средиземья. Игрокам предстоит создать своего гнома и отправиться в Морийские копи в одиночку или в компании других гномов.
А в игре Return to Moria, посвященной выживанию, несомненно, будет использована легендарная изобретательность гномов, которые отправятся в лабиринт шахты, известной добычей чрезвычайно прочного минерала митрила.
"По мере продвижения вглубь шахты, - говорят разработчики Free Range и North Beach, - гномам придется позаботиться о том, чтобы их металл был готов к встрече с опасностями, подстерегающими их на пути, создавая прочные доспехи и отточенное оружие, способное защитить и победить любого гоблина, арахноида или более загадочного врага, с которым они могут столкнуться".
Выживалка урезанного гномьего варкрафта - так себе!!!!!!!!