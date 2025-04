Спустя 13 лет амбициозный мод-проект для The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth наконец-то завершен

После 13 лет работы над модом и 21 года с момента выхода игры - мы наконец-то получили, пожалуй, самую полную версию стратегии The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth. Создатель под ником Rohirim91 с 2012 года работает над модификацией Middle-earth: Extended Edition, которая одновременно улучшает и значительно расширяет культовую RTS. 5 апреля этого года его творение наконец-то дебютировало в полной версии, дав фанатам еще один повод вернуться в Средиземье.

Мод, получивший широкое признание, вводит новые карты (например, Лотлориен, Минас-Тирит или Мория), фракции (Эльфы, Гундабад) и юнитов (паукообразная Шелоб), а также развивает уже имеющиеся стороны (Рохан, Изенгард). Кроме того, в проекте изменены многие оригинальные модели персонажей, баланс оружия или стоимость производства.

Rohirim91 потратил много времени на доработку стратегий, используемых армиями, и улучшение искусственного интеллекта, так что враги, помимо прочего, делают упор на восстановление разрушенных строений и используют больший набор заклинаний. Также были исправлены старые ошибки, а полный список изменений доступен здесь.

Для работы мода требуется оригинальная версия игры с обновлением 1.06. Таким образом, она ориентирована на владельцев физических изданий стратегии, поскольку в настоящее время игра не доступна в цифровой дистрибуции. Однако ситуация может измениться - игра была подана в программу GOG Preservation Program и уже получила более 50 000 голосов сообщества.

Разработчик не уточняет, является ли это финальной версией Middle-earth: Extended Edition. Однако он приветствует все комментарии и проблемы, что говорит о том, что он не собирается бросать свое творение в ближайшее время.

Lord of the Rings: Battle for Middle-earth дебютировала 6 декабря 2004 года. За ее разработку отвечала лос-анджелесская студия EA, позже получившая название Danger Close Games.