Спустя 13 лет амбициозный мод-проект для The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth наконец-то завершен

После 13 лет работы над модом и 21 года с момента выхода игры - мы наконец-то получили, пожалуй, самую полную версию стратегии The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth. Создатель под ником Rohirim91 с 2012 года работает над модификацией Middle-earth: Extended Edition, которая одновременно улучшает и значительно расширяет культовую RTS. 5 апреля этого года его творение наконец-то дебютировало в полной версии, дав фанатам еще один повод вернуться в Средиземье.
Мод, получивший широкое признание, вводит новые карты (например, Лотлориен, Минас-Тирит или Мория), фракции (Эльфы, Гундабад) и юнитов (паукообразная Шелоб), а также развивает уже имеющиеся стороны (Рохан, Изенгард). Кроме того, в проекте изменены многие оригинальные модели персонажей, баланс оружия или стоимость производства.
Rohirim91 потратил много времени на доработку стратегий, используемых армиями, и улучшение искусственного интеллекта, так что враги, помимо прочего, делают упор на восстановление разрушенных строений и используют больший набор заклинаний. Также были исправлены старые ошибки, а полный список изменений доступен здесь.
Для работы мода требуется оригинальная версия игры с обновлением 1.06. Таким образом, она ориентирована на владельцев физических изданий стратегии, поскольку в настоящее время игра не доступна в цифровой дистрибуции. Однако ситуация может измениться - игра была подана в программу GOG Preservation Program и уже получила более 50 000 голосов сообщества.
Разработчик не уточняет, является ли это финальной версией Middle-earth: Extended Edition. Однако он приветствует все комментарии и проблемы, что говорит о том, что он не собирается бросать свое творение в ближайшее время.
Lord of the Rings: Battle for Middle-earth дебютировала 6 декабря 2004 года. За ее разработку отвечала лос-анджелесская студия EA, позже получившая название Danger Close Games.
Автору этой модификации особый респект за упорство!
Время вспомнить лучшую стратегию по Властелину Колец.
чета на первый взгляд от патча 2.22 не отличается . да и на второй тоже
жаль, что я потерял все свои диски с 00-х...
Ну да прикольно, создать мод для игры, в которую уже никто не играет)) Смысл от этого мода?
Честь и хвала мододелам, но смысл от этой работы?