Мод Edain к The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth 2 обновился до версии 4.8.3: добавили 20 новых карт

Вышла новая версия одного из крупнейших фанатских модов для The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth 2 - Edain 4.8.3. Обновление добавило 20 новых карт и внесло множество доработок в баланс и механику игры.

Из двадцати новых карт, двенадцать представляют собой улучшенные версии старых фанатских локаций, рассчитанных на двух, четырёх и шестерых игроков. Ещё семь карт построены вокруг нового типа зданий - полузамков, впервые появившихся в предыдущем обновлении 4.8.2. Последняя из новых арен относится к категории Fortress.

ИИ теперь умеет рекрутировать Энтов, улучшен баланс между фракциями, оптимизированы механики строительства и исправлено множество технических ошибок.

Мод Edain изначально создавался с целью сделать игру ближе к духу книг и фильмов Толкина. В нём переработаны армии, добавлены новые герои, способности и юниты, а также расширены возможности строительства и система колец. Со временем мод превратился в полноценное расширение с новыми кампаниями, включая сюжет по "Хоббиту" и улучшенным режимом "Война за Кольцо".