The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2 28.02.2006
Стратегия, RTS, Фэнтези
9.1 1 419 оценок

Мод Edain к The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth 2 обновился до версии 4.8.3: добавили 20 новых карт

AceTheKing AceTheKing

Вышла новая версия одного из крупнейших фанатских модов для The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth 2 - Edain 4.8.3. Обновление добавило 20 новых карт и внесло множество доработок в баланс и механику игры.

Из двадцати новых карт, двенадцать представляют собой улучшенные версии старых фанатских локаций, рассчитанных на двух, четырёх и шестерых игроков. Ещё семь карт построены вокруг нового типа зданий - полузамков, впервые появившихся в предыдущем обновлении 4.8.2. Последняя из новых арен относится к категории Fortress.

ИИ теперь умеет рекрутировать Энтов, улучшен баланс между фракциями, оптимизированы механики строительства и исправлено множество технических ошибок.

Мод Edain изначально создавался с целью сделать игру ближе к духу книг и фильмов Толкина. В нём переработаны армии, добавлены новые герои, способности и юниты, а также расширены возможности строительства и система колец. Со временем мод превратился в полноценное расширение с новыми кампаниями, включая сюжет по "Хоббиту" и улучшенным режимом "Война за Кольцо".

Комментарии:  5
Саша Борцов

умели раньше делать игры) одна из лучших стратегий по middle earth и с атмосферой )

Summor Ner

И до сих пор делают, хоть и не так часто, как бы хотелось. Вон на горизонте маячит Game of Thrones: War for Westeros. Это прям духовный наследник The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth.

SexualHarassmentPanda

А есть к ней хорошие моды на графон или разрешение ?

Summor Ner
Александр Дантес

20 новых карт это сильно, эту стратежку ещё бы ремастернуть хорошенько.