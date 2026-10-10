ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2 28.02.2006
Стратегия, RTS, Фэнтези
9.1 1 492 оценки

Разработчики Age of the Ring для The Battle for Middle-earth II представили кампанию версии 10.0 и назвали дату релиза

Extor Menoger Extor Menoger

Команда энтузиастов Age of the Ring Mod Team представила подробный обзор версии 10.0 для фанатской модификации Age of the Ring на базе культовой стратегии в реальном времени The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II: The Rise of the Witch-king. Главным событием грядущего обновления станет завершение сюжетной адаптации и полноценный выпуск кампании The Return of the King, релиз которой запланирован на 31 октября.

Центральным нововведением станет полностью переработанная вкладка Campaign в фирменном лаунчере модификации. Меню отображает текущее состояние прохождения, заглавный загрузочный экран активной миссии и структурирует повествование по 3 разным актам: The Fellowship of the Ring, The Two Towers и The Return of the King. В нижней части интерфейса разработчики разместили детальную статистику уничтоженных противников для каждого героя, показатели которой считываются напрямую из последнего файла автосохранения.

Для удобства пользователей в лаунчер добавили генератор файлов сохранений Save Generator. Инструмент позволяет начать кампанию непосредственно с миссий The Two Towers или The Return of the King без необходимости проходить ранние сценарии. Перед стартом игроки могут самостоятельно настроить выживание ключевых персонажей, отметив статус Боромира, Халдира и Вульфгара. Для обладателей сохранений из прошлых версий предусмотрена специальная функция конвертации, которая переводит старые файлы в формат, совместимый с обновлением 10.0.

Система настройки сложности также переместилась в отдельную панель лаунчера и получила 3 стандартных профиля: Just the Story, A Good Challenge и A Difficult Ordeal. Дополнительно доступен ползунок пользовательской настройки Custom, регулирующий процент наносимого врагами урона. Любое снижение сложности ниже уровня Just the Story автоматически блокирует прогресс выполнения бонусных задач, а ручные параметры могут вызывать рассинхронизацию в сетевой игре. Новые параметры применяются исключительно к файлам золотого автосохранения и вступают в силу только после полного перезапуска миссии.

Сам игровой процесс получил интеграцию контрольных точек, призванных избавить от разочарования при случайных поражениях. Чекпоинты добавлены в специфические фрагменты заданий, включая скрытные эпизоды и схватки с опасными боссами, что позволяет повторить неудачный отрезок без перезапуска миссии. При этом авторы предупредили, что внедрить контрольные точки в масштабные баталии со строительством баз и производством больших армий невозможно из-за технических ограничений движка, поэтому сохраняться вручную все еще необходимо.

Игрокам стоит рассмотреть возможность начать сюжетную кампанию с самого начала в день релиза 10.0, поскольку в главах The Fellowship of the Ring и The Two Towers появилось множество изменений, включая 1 новую миссию, обновленную графику и звук.
- Представитель команды разработчиков Age of the Ring Mod Team

Помимо финального акта, масштабной переработке подверглись сценарии The Fellowship of the Ring и The Two Towers, получившие свежие визуальные эффекты, обновленные модели, дополнительное звуковое оформление и миссию в Ривенделле. Отслеживать второстепенные цели теперь помогает специальное меню бонусов в лаунчере, фиксирующее выполнение задач даже при повторном прохождении уже закрытых карт.

Публичный релиз модификации Age of the Ring версии 10.0 состоится 31 октября на площадке ModDB. Проект разрабатывается более 10 лет и входит в число наиболее масштабных фанатских расширений для стратегической серии по мотивам вселенной писателя Джона Р. Р. Толкина.

Трейлеры 2
3
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий