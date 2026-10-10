Разработчики Age of the Ring для The Battle for Middle-earth II представили кампанию версии 10.0 и назвали дату релиза

Команда энтузиастов Age of the Ring Mod Team представила подробный обзор версии 10.0 для фанатской модификации Age of the Ring на базе культовой стратегии в реальном времени The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II: The Rise of the Witch-king. Главным событием грядущего обновления станет завершение сюжетной адаптации и полноценный выпуск кампании The Return of the King, релиз которой запланирован на 31 октября.

Центральным нововведением станет полностью переработанная вкладка Campaign в фирменном лаунчере модификации. Меню отображает текущее состояние прохождения, заглавный загрузочный экран активной миссии и структурирует повествование по 3 разным актам: The Fellowship of the Ring, The Two Towers и The Return of the King. В нижней части интерфейса разработчики разместили детальную статистику уничтоженных противников для каждого героя, показатели которой считываются напрямую из последнего файла автосохранения.

Для удобства пользователей в лаунчер добавили генератор файлов сохранений Save Generator. Инструмент позволяет начать кампанию непосредственно с миссий The Two Towers или The Return of the King без необходимости проходить ранние сценарии. Перед стартом игроки могут самостоятельно настроить выживание ключевых персонажей, отметив статус Боромира, Халдира и Вульфгара. Для обладателей сохранений из прошлых версий предусмотрена специальная функция конвертации, которая переводит старые файлы в формат, совместимый с обновлением 10.0.

Система настройки сложности также переместилась в отдельную панель лаунчера и получила 3 стандартных профиля: Just the Story, A Good Challenge и A Difficult Ordeal. Дополнительно доступен ползунок пользовательской настройки Custom, регулирующий процент наносимого врагами урона. Любое снижение сложности ниже уровня Just the Story автоматически блокирует прогресс выполнения бонусных задач, а ручные параметры могут вызывать рассинхронизацию в сетевой игре. Новые параметры применяются исключительно к файлам золотого автосохранения и вступают в силу только после полного перезапуска миссии.

Сам игровой процесс получил интеграцию контрольных точек, призванных избавить от разочарования при случайных поражениях. Чекпоинты добавлены в специфические фрагменты заданий, включая скрытные эпизоды и схватки с опасными боссами, что позволяет повторить неудачный отрезок без перезапуска миссии. При этом авторы предупредили, что внедрить контрольные точки в масштабные баталии со строительством баз и производством больших армий невозможно из-за технических ограничений движка, поэтому сохраняться вручную все еще необходимо.

Игрокам стоит рассмотреть возможность начать сюжетную кампанию с самого начала в день релиза 10.0, поскольку в главах The Fellowship of the Ring и The Two Towers появилось множество изменений, включая 1 новую миссию, обновленную графику и звук.

- Представитель команды разработчиков Age of the Ring Mod Team

Помимо финального акта, масштабной переработке подверглись сценарии The Fellowship of the Ring и The Two Towers, получившие свежие визуальные эффекты, обновленные модели, дополнительное звуковое оформление и миссию в Ривенделле. Отслеживать второстепенные цели теперь помогает специальное меню бонусов в лаунчере, фиксирующее выполнение задач даже при повторном прохождении уже закрытых карт.

Публичный релиз модификации Age of the Ring версии 10.0 состоится 31 октября на площадке ModDB. Проект разрабатывается более 10 лет и входит в число наиболее масштабных фанатских расширений для стратегической серии по мотивам вселенной писателя Джона Р. Р. Толкина.