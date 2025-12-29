ЧАТ ИГРЫ
The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2 28.02.2006
Стратегия, RTS, Фэнтези
9.1 1 446 оценок

Создатели мода Age of the Ring показали трейлер предстоящей кампании по "Властелин колец: Возвращение короля"

Создатели модификации Age of the Ring для The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2 представили трейлер новой кампании, которая охватывает события книги и фильма "Властелин колец: Возвращение короля".

Мод является самостоятельным проектом и не требует наличия оригинальной игры для установки. Age of the Ring включает 11 основных игровых фракций, таких как Гондор, Мордор, Рохан, Ривенделл и другие.

В моде уже доступны кампании "Братства Кольца" и "Двух крепостей", а также переработанные оригинальные кампании "Война на Севере" и "Владычество Саурона". Кампания посвящённая "Возвращению короля" находится в активной разработке, но её дата выхода на данный момент неизвестна.

Egik81

С одной стороны классика не тленна, а с другой. Тут, впрочем, это скорей крик фанатов.

2
Пользователь ВКонтакте

Верните conequest , вот это тема была // Андрей Щепилов