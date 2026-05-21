Спустя 20 лет автор Civilization 7 назвал Battle for Middle-earth 2 одной из лучших игр в своей карьере

Креативный директор Civilization VII Эд Бич неожиданно вспомнил о другой культовой стратегии — The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II. По его словам, работа над игрой по «Властелину колец» до сих пор остаётся одним из главных моментов его карьеры.

Во время интервью разработчик рассказал, что принимал участие в создании дополнения Rise of the Witch-King, где отвечал за стратегическую карту Средиземья и её улучшения по сравнению с оригинальной версией игры.

Бич признался, что всегда был большим фанатом вселенной Толкина, а саму Battle for Middle-earth 2 считает одной из своих самых любимых игр среди всех проектов, над которыми ему довелось работать.

Разработчика особенно удивило, что спустя почти два десятилетия у стратегии всё ещё остаётся активное сообщество игроков. Несмотря на закрытие официальных серверов ещё в 2010 году, фанаты продолжают поддерживать мультиплеер и выпускать пользовательские модификации.

По словам Бича, он лишь недавно узнал, насколько живой остаётся аудитория игры: существование крупного сообщества спустя 20 лет стало для него настоящим сюрпризом.

Сейчас Эд Бич продолжает работать над Civilization VII, для которой недавно вышло масштабное обновление Test of Time.