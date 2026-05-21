Спустя 20 лет автор Civilization 7 назвал Battle for Middle-earth 2 одной из лучших игр в своей карьере

Креативный директор Civilization VII Эд Бич неожиданно вспомнил о другой культовой стратегии — The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II. По его словам, работа над игрой по «Властелину колец» до сих пор остаётся одним из главных моментов его карьеры.
Во время интервью разработчик рассказал, что принимал участие в создании дополнения Rise of the Witch-King, где отвечал за стратегическую карту Средиземья и её улучшения по сравнению с оригинальной версией игры.
Бич признался, что всегда был большим фанатом вселенной Толкина, а саму Battle for Middle-earth 2 считает одной из своих самых любимых игр среди всех проектов, над которыми ему довелось работать.
Разработчика особенно удивило, что спустя почти два десятилетия у стратегии всё ещё остаётся активное сообщество игроков. Несмотря на закрытие официальных серверов ещё в 2010 году, фанаты продолжают поддерживать мультиплеер и выпускать пользовательские модификации.
По словам Бича, он лишь недавно узнал, насколько живой остаётся аудитория игры: существование крупного сообщества спустя 20 лет стало для него настоящим сюрпризом.
Сейчас Эд Бич продолжает работать над Civilization VII, для которой недавно вышло масштабное обновление Test of Time.
Первая часть мне понравилась гораздо больше.
Battle for Middle-earth 1 и 2 - мои любимые стратегии.
Да, Battle for Middle-earth уж точно по лучше некоторых Civilization.
Ехх, увидеть бы ремастер этих трёх частей
я так и не поиграл именно в дополнение, надеюсь оно получше убогой второй части