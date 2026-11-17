Стратегия The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II недавно отметила своё 20-летие. Несмотря на солидный возраст и полное безразличие со стороны Electronic Arts, игра остаётся популярной благодаря активному сообществу моддеров. Главным подарком для фанатов стал выход долгожданного обновления 10.0 для масштабной модификации Age of the Ring.

Одной из главных целей разработчиков всегда был перенос сюжета всей кинотрилогии «Властелин колец» на движок стратегии. С релизом десятой версии эта задача полностью выполнена:

Кампания по «Возвращению короля»: В игру добавили третью сюжетную кампанию из 14 миссий, воссоздающую ключевые сражения финального фильма.

В игру добавили третью сюжетную кампанию из 14 миссий, воссоздающую ключевые сражения финального фильма. Доработка старых глав: Авторы улучшили и расширили две предыдущие кампании. Например, в истории по «Братству кольца» появилось дополнительное задание с праздником в Бэг-Энде.

Авторы улучшили и расширили две предыдущие кампании. Например, в истории по «Братству кольца» появилось дополнительное задание с праздником в Бэг-Энде. Развитие сетевого режима: В сборку интегрировали проект BFME Online для удобного доступа к мультиплееру. Для сетевых баталий и схваток против ИИ добавили три новые карты и две дополнительные фракции.

В сборку интегрировали проект BFME Online для удобного доступа к мультиплееру. Для сетевых баталий и схваток против ИИ добавили три новые карты и две дополнительные фракции. Свободная стратегия: В модификации также доступен режим «Война кольца» с пошаговым управлением на глобальной карте и битвами в реальном времени.

Ещё одно важное изменение касается установки. Начиная с версии 10.0, проект стал полностью автономным. Игрокам больше не требуется установленная оригинальная The Battle for Middle-earth II или официальный аддон — достаточно скачать дистрибутив и запустить установщик. Фактически модификация превратилась в полноценную бесплатную игру.