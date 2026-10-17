Культовый экшен The Lord of the Rings: The Two Towers перенесли на ПК с помощью статической рекомпиляции

Энтузиаст под ником Gumpolas выпустил полноценный неофициальный нативный порт культового экшена The Lord of the Rings: The Two Towers для ПК. Проект под названием The Two Towers Recompiled создан при помощи статической рекомпиляции оригинальной версии игры для консоли Xbox 2002 года выпуска. Для запуска фанатам требуется собственный образ диска в формате ISO или папка с распакованными файлами, так как проект не содержит защищенных авторским правом игровых ресурсов.

Порт запускается нативно на Windows, Linux и macOS без использования тяжелых эмуляторов. Разработка поддерживает внутреннее разрешение рендеринга до 12x, ультраширокие экраны с соотношением сторон от 4:3 до 32:9 с фиксацией элементов интерфейса по краям дисплея, а также графические бэкенды Direct3D 11, OpenGL и Vulkan через DXVK. Игрокам доступны сглаживание MSAA до 8x в комбинации с FXAA, анизотропная фильтрация и ручная настройка гаммы. Классический консольный фреймрейт в 30 кадров в секунду можно поднять до стабильных 60 кадров или полностью разблокировать, хотя при превышении 60 кадров физика и анимации в некоторых сценах могут работать нестабильно.

Управление в проекте полностью переработано под стандарты персональных компьютеров. Игра получила полную поддержку мыши и клавиатуры со свободным переназначением клавиш, обзором и прицеливанием мышью, отдельной кнопкой для шага и рабочим курсором во всех экранах меню. Для геймпадов Xbox, PlayStation и Nintendo Switch Pro реализована вибрация и адаптивные обозначения кнопок, соответствующие реальному подключенному устройству. Меню настроек на клавишу F10 позволяет менять параметры графики и схему ввода прямо во время миссий без перезапуска программы.

В свежем обновлении 1.9.2 разработчики добавили масштабную поддержку 33 языков, включая русский перевод всех внутриигровых текстов, субтитров в сюжетных роликах и бонусных интервью. Авторы внедрили недостающие символы во все шрифты игры для сохранения высокой четкости текста на любых разрешениях экрана. По умолчанию в порт включены улучшенные Ultra текстуры интерфейса с четырехкратным апскейлом, а также предусмотрена прямая совместимость с фанатским паком текстур высокого разрешения GLOS69 от версии для GameCube.

Рекомпиляция также включает встроенный набор модификаций с восстановленным интерфейсом из ранней демонстрации на выставке ECTS 2002 года и поддержкой семерых дополнительных игровых персонажей. Проходя уровни башни Ортханк за Исильдура, игроки могут открыть Боромира, Гэндальфа, Фродо, Луртца, Элронда, черного урук-хая и Саурона. Каждый дополнительный герой наделен собственным скелетом, набором атак ближнего и дальнего боя, озвучкой и уникальным деревом прокачки. Исходный код порта полностью открыт и опубликован в репозитории на GitHub.