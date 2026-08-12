Aspyr намекнула на новые переиздания классических игр по "Властелину колец"

Aspyr выпустила The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition, однако главное в анонсе оказалось не само возвращение экшен-RPG 2011 года.

Компания отдельно подчеркнула, что War in the North стала первым проектом Aspyr по вселенной «Властелина колец», а затем сделала гораздо более интересное заявление: в будущем поклонников ждут новые классические релизы по франшизе.

Разработчики не уточнили, какие именно игры получат переиздания, поэтому пока остаётся только гадать. Учитывая богатую историю игр по Средиземью, вариантов достаточно — от старых экшенов и стратегий до проектов, которые давно не появлялись на современных платформах.

Самой первой ласточкой стала именно War in the North. Игра получила улучшенное управление, обновлённый интерфейс, автосохранения, систему захвата целей, переключение между персонажами и поддержку 60 FPS на совместимых платформах. Кооператив на троих по сети также остался на месте.

The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition уже доступна на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК за $19,99. Версия для Nintendo Switch 2 появится в европейском eShop 18 августа.