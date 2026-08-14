Идеальная ностальгия: в The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition полно багов и не работает кооператив

Казалось бы, на улице фанатов Средиземья и «Властелина колец» наконец-то наступил хоть какой-то праздник. Спустя долгие годы затишья поклонники фэнтези-вселенной Дж. Р. Р. Толкина наконец-то дождались возвращения старой классики — состоялся релиз переиздания кооперативного экшена The Lord of the Rings: War in the North. И хотя оригинальный проект в свое время собрал довольно смешанные отзывы, его внезапное возвращение подарило игрокам теплое чувство ностальгии. Однако эта радость быстро улетучилась у тех, кто все таки приобрел версию Legacy Edition от студии Aspyr Media.

Судя по сообщениям в социальных сетях и на форумах, игроки получили продукт, техническое состояние которого оставляет желать лучшего. Геймеры жалуются на целый спектр недоработок: выросшие системные требования без каких-либо видимых визуальных улучшений, критические ошибки с сохранениями и падения частоты кадров на всех платформах. Одиночное прохождение превратилось в пытку из-за сломанного искусственного интеллекта напарников — как шутят игроки, «это похоже на то, что ты работаешь нянькой для двух вооруженных взрослых». Вдобавок разработчики убрали функцию автоматического распределения лута у компаньонов, превратив возню с инвентарем в долгую рутину.

Но главная проблема кроется в онлайне. Сетевой кооператив, ради которого проект и задумывался, страдает от разрывов лобби, лагов, а на PlayStation 5 многие пользователи вообще не могут запустить совместную игру.

На фоне всего этого поведение студии вызывает еще большее недоумение. Спустя три дня после релиза разработчики из Aspyr Media словно игнорируют все технические проблемы, а их действия выглядят как какой-то троллинг игроков. Свой последний пост в социальных сетях авторы посвятили как раз прелестям совместного прохождения Legacy Edition с друзьями. Закономерно, что комментарии под этим сообщением завалены гневными скриншотами и десятками просьб «хотя бы просто починить сломанный онлайн» и вернуть игру в рабочее состояние.

Что во всем этом самое интересное — так это статистика игры в Steam. Вопреки тотальному хаосу с кооперативом и багами, проект демонстрирует отличные показатели.

Максимальный пиковый онлайн достиг внушительной отметки в 4 тысячи одновременных игроков. Кроме того, рейтинг переидздания в магазине Valve держится на отметке в 90% на базе более чем 600 отзывов. Парадокс заключается в том, что даже в положительных обзорах люди в подробностях расписывают про кривой ИИ, баги интерфейса и проблемный сетевой режим, вытягивая оценку в плюс исключительно за счет ностальгии по былым временам.