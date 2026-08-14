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The Lord of the Rings: War in the North 01.11.2011
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
8.3 915 оценок

Один из создателей War in the North рад, что игра наконец-то получила достойный релиз - и не рядом со Skyrim

AceTheKing AceTheKing

Кристиан Аллен, бывший директор по дизайну WB Games, на фоне выхода ремастера The Lord of the Rings: War in the North рассказал, что предупреждал руководство о провале оригинальной игры из-за выхода за 15 дней до The Elder Scrolls V: Skyrim, но его проигнорировали.

По его словам, игру почти не рекламировали, и за неделю вышла всего одна рецензия. Аллен предположил, что релиз был привязан к квартальной отчётности Warner Bros., а не к рыночным условиям:

В 2011 году я был категорически против одновременного выпуска игры рядом со TES V: Skyrim, так как она не получила бы справедливой оценки. Меня проигнорировали. Приятно видеть, что игра всё-таки получила достойный релиз.

В то время, за неделю после релиза на неё написали всего одну рецензию. Если я не ошибаюсь, маркетинга у игры почти не было: либо игру просто списали со счетов, либо решили, что фанаты "Властелина колец" узнают о ней сами.

Обновлённая версия The Lord of the Rings: War in the North вышла на PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Идеальная ностальгия: в The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition полно багов и не работает кооператив
9
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
-zotik-

Игра же не очень. О чем он?

4
ZNGRU
4
Jevgenij D

Она и сейчас мало кого заинтересует, полно куда более интересных игр, эта сойдет исключительно фанатам Средиземья и ВК.

2
A_Frost

Игра и тогда не блестала, а с появлением Теней Мордора и вовсе. Я бы лучше ждал ремастера, а то и сыграл бы в ориг стратегии по средиземью, мелким помню она мне нравилась

2