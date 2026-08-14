Один из создателей War in the North рад, что игра наконец-то получила достойный релиз - и не рядом со Skyrim

Кристиан Аллен, бывший директор по дизайну WB Games, на фоне выхода ремастера The Lord of the Rings: War in the North рассказал, что предупреждал руководство о провале оригинальной игры из-за выхода за 15 дней до The Elder Scrolls V: Skyrim, но его проигнорировали.

По его словам, игру почти не рекламировали, и за неделю вышла всего одна рецензия. Аллен предположил, что релиз был привязан к квартальной отчётности Warner Bros., а не к рыночным условиям:

В 2011 году я был категорически против одновременного выпуска игры рядом со TES V: Skyrim, так как она не получила бы справедливой оценки. Меня проигнорировали. Приятно видеть, что игра всё-таки получила достойный релиз.



В то время, за неделю после релиза на неё написали всего одну рецензию. Если я не ошибаюсь, маркетинга у игры почти не было: либо игру просто списали со счетов, либо решили, что фанаты "Властелина колец" узнают о ней сами.

Обновлённая версия The Lord of the Rings: War in the North вышла на PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.