The Lord of the Rings: War in the North вернулась - Legacy Edition получила кооператив и скидку на старте

Студия Aspyr Media выпустила в Steam The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition — переиздание ролевого экшена 2011 года. На старте игру можно приобрести за 17,99 доллара вместо стандартных 19,99, а скидка 10 % будет действовать до 25 августа 2026 года.

События The Lord of the Rings: War in the North разворачиваются параллельно путешествию Братства кольца, но переносят игроков в северные земли Средиземья. Пока Фродо и Сэм направляются к Роковой горе, слуга Саурона Агандаур собирает огромную армию в руинах Форноста. Игрокам предстоит присоединиться к защитникам Севера и остановить наступление сил Тени.

В центре истории находится троица героев с разными боевыми специализациями. Следопыт-дунадан Эрадан предпочитает лук и мечи, эльфийская хранительница знаний Андриэль использует целительную магию и заклинания по области, а гном-воитель Фарин делает ставку на стойкость и мощные атаки ближнего боя. В одиночном режиме между персонажами можно переключаться прямо во время сражений.

Дополнительным преимуществом отряда становится Великий орёл Белерам, которого можно призвать для воздушных атак. Помимо боевой системы, в игре предусмотрена полноценная RPG-прокачка с новыми способностями и экипировкой.

Кампания рассчитана как на одиночное прохождение, так и на кооператив для трёх игроков. Совместно играть можно по сети или на одном экране, а для сетевой игры также предусмотрена поддержка Steam Remote Play Together. Во время путешествия герои посетят Ривенделл, Лориен, Лихолесье и Одинокую гору, сражаясь с орками, троллями, варгами и умертвиями.

При этом техническая сторона Legacy Edition заметно отличается от требований оригинальной версии. Переиздание требует 64-разрядную Windows 11 и DirectX 12. Минимальная конфигурация включает Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 5 3600, 8 ГБ оперативной памяти и GeForce GTX 970 или Radeon R9 290X. Для рекомендуемых настроек понадобятся Intel Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X, 16 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600. На диске потребуется 25 ГБ.

Legacy Edition также получила 46 достижений Steam и поддержку Steam Cloud. Разработчики рекомендуют играть с контроллерами Xbox или DualSense, подключёнными по USB.

Таким образом, War in the North получила возможность вновь привлечь внимание игроков спустя почти 15 лет после оригинального релиза — теперь уже в формате, ориентированном на современную PC-аудиторию и совместное прохождение.