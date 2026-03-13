В сети нашли намёк на готовящееся переиздание The Lord of the Rings: War in the North

Внимательные пользователи обнаружили в базе данных SteamDB интересную запись, которая может указывать на скорое возвращение классической игры по "Властелину колец". Речь идёт о проекте The Lord of the Rings: War in the North, вышедшем в 2011 году.

Несколько фактов указывают на то, что может вестись подготовка к переизданию или ремастеру игры. К примеру название записи недавно сменили на кодовое "Slinky", что часто делают с проектами, находящимися в разработке.

Кроме того, в путях установки файлов сохранения упоминается компания Aspyr. Этот издатель известен тем, что в последние годы выпустил множество ремастеров классических игр. При этом в файлах игры уже прописана папка для сохранений Aspyr/War in the North и добавлены переводы названия на разные языки.