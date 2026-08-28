Ролевой экшен про некроманта Lord of Undead выйдет в раннем доступе Steam 19 ноября

Студия Megame LLC определилась с датой релиза своего мрачного ролевого экшена с элементами выживания и песочницы Lord of Undead. Выход проекта в ранний доступ на площадке Steam запланирован на 19 ноября 2026 года. В этой игре геймерам предстоит взять на себя роль древнего темного колдуна, вернувшегося в мир живых ради мести смертным и уничтожения их неприступного замка на холме.

Ключевой механикой станет сбор душ и создание собственной армии нежити. Главный герой способен призывать скелетов, зомби, призраков и чумных монстров, снабжая их скрафченным оружием и доспехами. Прислужникам можно поручать как штурм людских поселений, так и рутинную добычу ресурсов на базе. Строительство цитадели напрямую завязано на темной магии: перед возведением станков и укреплений землю необходимо осквернять специальными пилонами, что усиливает армию нежити и наделяет постройки эффектом самовосстановления.

Боевая система предлагает вариативность развития через древо талантов и сбор экипировки, включая бижутерию. Колдун может комбинировать темную магию со стрельбой из лука или ближним боем с двуручным оружием. В ходе недавних обновлений демоверсии разработчики основательно перелопатили сражения: снизили расход выносливости, ускорили чтение заклинаний и внедрили атаки в прыжке. При этом авторы без колебаний вырезали механику переката на клавишу Alt, посчитав ее ненужной.

В недавнем отчете команда представила второй биом - Болота, путь в который лежит через медную шахту и охраняемый аванпост. С этой мрачной локацией связана новая экипировка 2 тира. Авторы разработали модульную систему брони: 8 вариаций для врагов-людей из числа бандитов и рыцарей, 2 оскверненных комплекта для главного героя и еще 2 облегченных набора для союзных миньонов.

Производство игры сопровождается типичными для небольших команд трудностями. Разработчики открыто сообщили, что в их штате нет профессионального аниматора, из-за чего базовые движения приходится собирать из сторонних наборов ассетов и вручную дорабатывать в программах Blender и Cascadeur. Это уже привело к череде масштабных правок анимаций атак, положения камеры и логики искусственного интеллекта.

Системные требования новинки вызывают отдельный интерес из-за резкого контраста между минимальными и рекомендуемыми конфигурациями. Если для базового запуска на низких настройках достаточно процессора уровня Intel Core i3, видеокарты GeForce GTX 560 и 4 ГБ оперативной памяти, то в рекомендованных требованиях создатели внезапно указали мощную видеокарту GeForce RTX 3070. При этом игра занимает скромные 4 ГБ свободного места на накопителе.

Сейчас в сервисе Steam доступна ознакомительная демоверсия проекта и открыт сбор заявок на участие в закрытом плейтесте. Сами разработчики признают слабую осведомленность аудитории об игре и делают ставку на постепенное расширение контента вплоть до осеннего релиза.