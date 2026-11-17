Студия Megame LLC представила новый геймплейный трейлер Lord of Undead — ролевого экшена с открытым миром, в котором игрокам предстоит овладеть тёмной магией, собирать души поверженных противников и поднимать мертвецов. Релиз состоится 19 ноября 2026 года.

Действие Lord of Undead развернётся в мрачном фэнтезийном мире, полном опасностей. Главному герою предстоит исследовать обширные территории, сражаться с многочисленными врагами и постепенно осваивать могущественные способности, связанные с некромантией.

Одной из главных особенностей игры станет возможность воскрешать мертвецов. Собирая души и развивая тёмные способности, игроки смогут использовать силы смерти в собственных интересах, превращая некромантию в важную часть боевой системы.

Новый трейлер демонстрирует сражения, исследование открытого мира и применение сверхъестественных сил. Разработчики делают ставку на сочетание динамичного экшена и ролевого развития персонажа, способного подчинять себе мёртвых.